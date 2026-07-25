Fichajes Honduras: Otra Baja en Olimpia, del Motagua al fútbol de Italia y otro legionario

El torneo Apertura 2026 está por iniciar y los equipos siguen realizando sus últimas contrataciones, Olimpia sorprendió al tener otra baja de última hora y Motagua va por otro fichaje
Jason Sánchez,, quien salió de los Lobos de la UPNFM, tuvo también un paso por el Motagua y Honduras Progreso, ahora es es nuevo jugador del INFOP de la Liga de Ascenso de Honduras.
Óscar Rosales: El atacante ha firmado con el equipo recién ascendido a Liga Nacional, el Estrella Roja de Danlí.
Eduardo Espinel le pidió un refuerzo más al presidente de Olimpia Rafael Villeda. Además, el león está a la espera del fichaje Imanol Enríquez.
Diego Lagos a Lobos UPNFM: "Desde las inferiores del Inter Miami CF, en la MLS de los Estados Unidos, llega un futbolista con talento, formación internacional y mucha ambición para defender nuestros colores".
Edson Danilo Palacios: Salió del Real España, en un principio se mencionó que llegaría al Vida de La Ceiba, pero lo hará con el Génesis PN de La Paz.
David Mendoza, ex Platense, Juticalpa y Olancho FC, es nuevo fichaje del CDS Vida de la Liga Nacional de Ascenso.
Jair Delgadillo, atacante que fue canterano del Atlas de México, es nuevo fichaje del Juticalpa Fútbol Club.
Óscar Salas, exjugador de Olimpia y Motagua, es nuevo refuerzo del Hondupino de la Liga de Ascenso de Honduras.
Lucas Campana, quien tuvo su paso por el Motagua, Marathón y Olancho, jugará para el ASD Calcio Lanusei en la Serie D de Italia.
Jorge Álvarez reveló que tenía ofertas de clubes de Sudamérica, pero finalmente se quedó en el Olimpia. No se mueve el volante merengue.
Javier López adelantó que Motagua va por un quinto fichaje tras confirmas las altas de Jeffry Miranda, Valerio Marinacci, Jonathan Moya y Jesús Batiz.
Édgard Benítez se unió a las filas del Sportivo Carapeguá de la segunda división del fútbol de Paraguay. Sus últimos dos años militó en el Olancho FC.
El atacante juvenil Bryan Saenz se convirtió en otra baja más en Olimpia. El hondureño se marchará a Estados Unidos.
Reynaldo Tilguath había sido anunciado por el Deportes Savio, sin embargo, el extécnico del Génesis dirigirá al San Esteban de Olancho de la Liga de Ascenso.
Exon Arzú regresa al extranjero al ser nuevo fichaje del Carabobo, actual campeón de la primera división de Venezuela.