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Premio al Olimpia por haber ganado al Supercopa de Honduras a Motagua

El Olimpia no solo se quedó con el logro de levantar el trofeo de la Supercopa de Honduras, también se ha encajado muchos dólares como premio

  • Actualizado: 25 de julio de 2026 a las 14:33
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El Olimpia no solo se quedó con el logro de levantar el trofeo de la Supercopa de Honduras, también se ha encajado muchos dólares como premio

 Fotos: Alex Pérez
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El Club Olimpia Deportivo arrancó con el pie derecho la temporada 2026-2027 al conquistar la primera edición oficial de la Supercopa de Honduras.
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El conjunto merengue se impuso 1-0 a Motagua en el clásico capitalino disputado el pasado 23 de julio en el Estadio Nacional Chelato Uclés, gracias a un tanto del zaguero uruguayo Emanuel Cuello, quien tuvo un estreno inolvidable con la camiseta blanca.
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Además de levantar el trofeo, el campeón también recibió un importante incentivo económico.
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La Liga Nacional de Honduras, junto con los patrocinadores del certamen, había anunciado previamente que el vencedor de la Supercopa obtendría un premio en efectivo considerado uno de los más atractivos entregados en el ámbito local.
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Según reveló TVC, Olimpia recibió un total de 40 mil dólares, equivalentes a 1,071,000 lempiras, por quedarse con el título. Asimismo, informó que la Liga Nacional obtuvo una ganancia cercana a los cuatro millones de lempiras gracias a la organización del encuentro.
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Este ingreso representa un respaldo económico importante para las arcas del club albo de cara al inicio de una temporada cargada de desafíos.

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Además del prestigio deportivo que significa conquistar un nuevo campeonato, el premio fortalece la planificación de la institución para afrontar el Torneo Apertura y los compromisos internacionales.
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El plantel dirigido por Eduardo Espinel llega con la confianza en alto después de imponerse a su máximo rival en el primer partido oficial de la campaña.
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El título también reafirma el buen momento del equipo, que buscará mantenerse como protagonista tanto en la Liga Nacional como en los torneos organizados por Concacaf.
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La creación de la Supercopa de Honduras busca consolidar una nueva tradición en el fútbol nacional al enfrentar a los campeones de las competiciones anteriores.
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En su primera edición oficial, Olimpia escribió su nombre como el primer monarca del certamen y confirmó una vez más su protagonismo en los clásicos y su aspiración de competir por todos los títulos de la temporada.
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