¿Qué dice la oposición sobre el regreso de Juan Orlando Hernández a Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Pocas son las horas que hacen falta para que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, retorne al país y como era de esperarse, dicha llegada desató una ola de cuestionamientos provenientes de la oposición política. La última persona en hablar fue la anterior candidata a la presidencia de Honduras y actual sub-coordinadora del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, que en los micrófonos del programa "El escuadrón del ruido", aseguró no tener ningún temor al regreso de JOH, como se le conoce a Hernández por las iniciales de su nombre. "No viene cualquier persona, viene alguien que fue amnistiado por el presidente de Estados Unidos, con la intervención de ese bloque de israelíes y rabinos. Viene el enviado de Donald Trump, por el cual no tenemos ningún respeto, pero tampoco ningún temor", sentenció Moncada.

En la misma línea, el dirigente liberal Enrique Ortez, señaló que el regreso del exmandatario a Honduras representa la reapertura de uno de los capítulos más polémicos de la historia reciente del país y tendrá repercusiones en el escenario político nacional. "Más allá del indulto otorgado en Estados Unidos, su retorno volverá a colocar en el centro del debate temas como la corrupción, la institucionalidad y la lucha contra la impunidad, además de poner a prueba la independencia de las instituciones hondureñas". "Su regreso no solo marca el retorno de un expresidente, sino el inicio de una nueva confrontación política que influirá directamente en la agenda nacional y en el próximo proceso electoral", finalizó Ortez.

Sumado a ello, Marlene Alvarenga, la presidenta del Partido Anticorrupción (PAC), institución política que fue sacada del mapa electoral en las elecciones pasadas, por no reunir los requisitos indispensables para competir, se pronunció sobre el regreso al país del expresidente Juan Orlando Hernández y explicó que su postura no está basada en simpatías o antipatías personales, sino en el respeto al Estado de derecho. A través de una publicación en X, Alvarenga manifestó que: "su llegada (de JOH) constituirá un hecho de alto impacto para Honduras y generará reacciones diversas dentro de la sociedad. Sin embargo, lo verdaderamente importante es que el debate permanezca en el ámbito institucional y jurídico, y no en el terreno de las pasiones o de las confrontaciones políticas". "El país tiene la oportunidad de demostrar que la justicia se administra con independencia, imparcialidad y objetividad, sin privilegios para nadie, pero también sin persecuciones", aseguró Alvarenga. Asimismo, José Cardona, exministro de Libre en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), destacó que Juan Orlando Hernández tiene el derecho de regresar a Honduras, luego de haber sido extraditado a Estados Unidos y posteriormente beneficiado con un indulto en ese país.

A través de una publicación en sus redes sociales, Cardona dijo: "Durante 12 años se le convirtió en el enemigo a vencer (JOH) y luego de una pandemia y dos huracanes, se le venció, pasando la sociedad a otro episodio que terminó siendo traumático por la derrota tan tramposa que se dio. Juan Orlando Hernández no es la suma de todos nuestros miedos y males: es el espejo de lo que somos y aquello de lo cual no queremos hacernos cargo", sentenció.