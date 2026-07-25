Muere José Luis Chirinos, alcalde de Manto, Olancho: esto se sabe de su deceso

De acuerdo con el reporte preliminar, el edil sufrió el paro súbito mientras se encontraba en su vivienda, por lo que fue trasladado de emergencia hacia un centro asistencial privado de la zona, donde los médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Olancho, Honduras.- La tarde de este sábado 25 de julio murió José Luis Chirinos , quien era el alcalde del municipio de Manto, en el departamento de Olancho, a causa de un paro cardiorrespiratorio , según confirmaron fuentes allegadas.

Algunos familiares mencionaron de manera preliminar que el funcionario venía atravesando "problemas de depresión y altos niveles de estrés", sin embargo, se espera que el dictamen forense confirme la causa de muerte en las próximas horas.

La noticia sobre el fallecimiento de Chirinos, también conocido cariñosamente como "Chepe", ha causado gran consternación en la comunidad, ya que Chirinos venía cumpliendo su tercer periodo consecutivo como alcalde, por el Partido Libertad y Refundación (Libre).

El diputado del Congreso Nacional Rafael Sarmiento lamentó el fallecimiento de Chirinos y destacó la cercanía que mantenía con los habitantes de Manto. "José Luis fue un hombre de convicciones, cercano a su pueblo y comprometido con el desarrollo de su municipio", expresó a través de un sentido mensaje dirigido a los familiares dolientes.

Allegados, colegas del ámbito político y la comunidad en general espera que durante las próximas horas se brinden detalles sobre los actos fúnebres del funcionario que perdió la vida este sábado.