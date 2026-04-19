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Así era Dany Molina, hijo de alcalde que fue hallado muerto en Gracias, Lempira

Dany Evenilson Molina fue encontrado sin vida este domingo en la colonia Inprema. Su padre, el alcalde Lucio Molina, reconoció su cadáver entre lágrimas

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 20:40
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Al filo del mediodía del domingo 19 de abril fue encontrado el cuerpo sin vida de Dany Evenilson Molina Ayala, hijo del alcalde del municipio de San Sebastián, Lempira. El cadáver del joven estaba dentro de una vivienda en la colonia Inprema del municipio de Gracias.

Foto: redes sociales
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Según el informe preliminar, el joven que estudió en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán fue hallado por personas cercanas, que al no recibir respuesta ingresaron al lugar, topándose con la terrible noticia.

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Agentes de la Policía Nacional respondieron al llamado y se trasladaron hasta el lugar para resguardar la escena del hallazgo.

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Paralelamente, personal de Medicina Forense llegó hasta la vivienda para efectuar el levantamiento del cuerpo.

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Uno de los momentos más desgarradores fue cuando el alcalde Lucio Molina se presentó en el lugar. El edil, visiblemente consternado, observó entre lágrimas cómo el cuerpo de su hijo era retirado en una carroza fúnebre con destino a la morgue, donde le practicarán la autopsia correspondiente.

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Preliminarmente, la autoridades confirmaron que Dany no presentaba signos externos de violencia al momento de ser encontrado, lo que descarta por ahora una agresión como causa del deceso.

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Pobladores de la zona refieren que fue una "muerte natural", sin embargo, serán las autoridades quienes confirmen o aclaren la información relacionada con la causa del fallecimiento de Dany Molina.

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La noticia sacudió rápidamente a la comunidad de San Sebastián, municipio donde el alcalde Lucio Molina ejerce su cargo.

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A través de las redes sociales, vecinos, amigos y conocidos de la familia comenzaron a expresar sus condolencias, recordando a Dany como un joven ejemplar cuya partida deja un vacío difícil de llenar.

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"No lo puedo creer, Dany. Dios lo tenga en un mejor lugar. Dios les dé fuerzas a Edy, Lucio y a sus hermanos". "Qué pesar, el hijo de nuestro alcalde, Lució Molina. Que Dios le dé la fortaleza en estos momentos de dolor", son algunos de los comentarios que se leen en redes.

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"Dios le de descanso a este ex compañero de UPNFM... a la familia resignación, paz, fuerza y fortaleza en estos momentos". "Descanse en paz, primito". "No hay palabras para expresar este dolor", agregaron otros seres allegados a la familia del fallecido.

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Molina fue trasladado hacia su lugar natal donde su familia, amigos y miembros de la comunidad le rendirán homenaje, previo al último adiós.

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