Así era Dany Molina, hijo de alcalde que fue hallado muerto en Gracias, Lempira

"No lo puedo creer, Dany. Dios lo tenga en un mejor lugar. Dios les dé fuerzas a Edy, Lucio y a sus hermanos". "Qué pesar, el hijo de nuestro alcalde, Lució Molina. Que Dios le dé la fortaleza en estos momentos de dolor", son algunos de los comentarios que se leen en redes.