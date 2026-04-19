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Asesinan a joven en El Pedregal; tenía tres meses de haber salido de la cárcel

La víctima fue identificado como Kevin Varela, fue atacado en horas de la madrugada en El Pedregal, Tegucigalpa. Tenía tres meses de haber salido de prisión

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 13:06
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Un joven fue asesinado a disparos en la madrugada de este domingo en la colonia El Pedregal de Tegucigalpa, en un hecho violento registrado dentro de uno de los callejones del sector.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO
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La víctima fue identificada como Kevin Alexander Varela, de 27 años de edad, quien, según versiones de residentes, tenía aproximadamente tres meses de haber salido de prisión.

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De acuerdo con testimonios recabados en la zona, varios sujetos armados interceptaron al hombre y, sin mediar palabra, le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO
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El cuerpo quedó tendido en la vía pública, frente a varias viviendas.

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Vecinos manifestaron no haber visto ni escuchado lo ocurrido.

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El crimen fue reportado a las autoridades durante la madrugada; sin embargo, los agentes policiales llegaron al lugar hasta horas de la mañana para realizar el levantamiento correspondiente.

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Hasta el momento, se desconoce el móvil del asesinato y la identidad de los responsables

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Por ahora, las autoridades no han establecido el móvil del crimen, mientras equipos de investigación avanzan en las diligencias para esclarecer lo sucedido.

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Este hecho se suma a otros sucesos violentos registrados en la capital durante la misma jornada, en la que también se reportaron muertes por arma de fuego y accidentes de tránsito.

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Hasta las 2:02 de la tarde de este domingo, se registran al menos cuatro muertes violentas en Tegucigalpa.

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