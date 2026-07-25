¿Quién era Valentín Lavín Romero, el alcalde asesinado en México?

El alcalde municipal de Temoac, Morelos, México, fue asesinado por sicarios en las propias oficinas del Palacio Municipal el pasado 22 de julio. ¿Quién era y por qué se encontraba bajo proceso de investigación? A continuación los detalles.
El reciente viernes 24 de julio, el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, brindó algunos detalles sobre el caso del edil asesinado.
Según sus declaraciones, una de las pesquisas se enfoca en el nexo directo entre el alcalde y su suegra, Andrea "N", alias La Patrona, quien se desempeñó como tesorera municipal de Temoac.
Andrea "N", fue capturada en septiembre de 2025, luego de que las autoridades las identificaran como probable operadora e integrante activa de "Los Aparicio".
Harfuch ratificó que las indagatorias abarcaban posibles nexos con las células de Los Paricio y Los Huazulcos, organizaciones criminales señaladas por la comisión de delitos como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en la región de Morelos.
La Fiscalía General del Estados (FGE) de Morelos notificó que el asesinato del edil se registró durante la tarde del pasado 22 de lujio, en un ataque directo y al interior de las instalaciones de la alcaldía.
Según el reporte de las autoridades policiales, dos hombres armados ingresaron al lugar y le dispararon hasta matarlo, luego huyeron a bordo de una motocicleta.
Tras el reporte del ataque armado, agentes policiales y elementos del Ministerio Público arribaron al lugar para realizar las respectivas diligencias.
Los registros refieren que la trayectoria de Valentín Lavín Romero se desarrolló bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Contaba con estudios hasta la secundaria, pero logró ser electo en dos ocasiones para encabezar el ayuntamiento de Temoac, abarcando los periodos constitucionales de 2019 a 2021 y de 2025 a 2027.
Fuera de sus etapas gubernamentales, el edil de Morelos se desempeñó como comerciante de productos para el hogar en Mérida, Yucatán. También trabajó como conductor de taxi en el Servicio Público de la Región de Oriente de Morelos.
Los reportes de las autoridades señalan que Valentín ya había sobrevivido a un ataque armado registrado el 31 de enero de este año, mientras transitaba por la carretera de México a Oaxaca, junto a su esposa.
El funeral de Lavín Romero fue el reciente viernes 24 de julio en medio de un denso operativo de seguridad. Además, La Fiscalía General impidió la realización de un tributo que tenían previsto en el recinto municipal.
La negativa oficial obligó a familiares y allegados a rendirle homenaje en una calle contigua a la sede, para luego trasladar sus restos mortales al cementerio local de Huazulco.