Hallan muerto a hijo de alcalde en una vivienda de Gracias, Lempira

Honduras.- Un joven identificado como Dany Evenilson Molina Ayala, fue hallado muerto este domingo 19 de abril en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Inprema, en el municipio de Gracias, departamento de Lempira. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el joven era hijo del actual alcalde del municipio de San Sebastián, Lucio Molina.

Dany se encontraba solo al momento de su fallecimiento. Fueron personas cercanas las que descubrieron su cuerpo al interior de una habitación, dando aviso a las autoridades policiales y de socorro, según el reporte. Tras el reporte, agentes de la Policía Nacional se apersonaron al lugar para resguardar la escena, mientras que Medicina Forense realizaba el levantamiento. Poco después llegó el edil Lucio Molina, quien entre lágrimas vio cómo retiraban el cuerpo de su hijo en una carroza fúnebre hacia la morgue para su respectiva autopsia.