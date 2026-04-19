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Hallan muerto a hijo de alcalde en una vivienda de Gracias, Lempira

El hijo del alcalde de San Sebastián fue hallado muerto este domingo en Gracias, Lempira, causando gran impacto en la zona. Aquí lo que se sabe del caso

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 15:39
Hallan muerto a hijo de alcalde en una vivienda de Gracias, Lempira

Dany Evenilson Molina Ayala fue encontrado muerto en Gracias, Lempira.

Foto: redes sociales

Honduras.- Un joven identificado como Dany Evenilson Molina Ayala, fue hallado muerto este domingo 19 de abril en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Inprema, en el municipio de Gracias, departamento de Lempira.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el joven era hijo del actual alcalde del municipio de San Sebastián, Lucio Molina.

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Dany se encontraba solo al momento de su fallecimiento. Fueron personas cercanas las que descubrieron su cuerpo al interior de una habitación, dando aviso a las autoridades policiales y de socorro, según el reporte.

Tras el reporte, agentes de la Policía Nacional se apersonaron al lugar para resguardar la escena, mientras que Medicina Forense realizaba el levantamiento.

Poco después llegó el edil Lucio Molina, quien entre lágrimas vio cómo retiraban el cuerpo de su hijo en una carroza fúnebre hacia la morgue para su respectiva autopsia.

Dany era hijo de Lucio Molina, alcalde del municipio de San Sebastián, en Gracias.

Dany era hijo de Lucio Molina, alcalde del municipio de San Sebastián, en Gracias.

(Foto: redes sociales)

La causa de muerte del joven aún se desconoce, debido a que no presentaba signos de violencia, según dieron a conocer las autoridades.

La noticia ha generado un profundo impacto en la comunidad de San Sebastián. A través de las redes sociales, amigos y conocidos de la familia Molina han manifestado sus muestras de pesar, recordando a Dany como un joven ejemplar y lamentando su su partida.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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