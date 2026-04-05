"De esa casa vas a salir muerta": Las amenazas que recibió joven antes de morir en Lempira

La comunidad de El Pinabetal, en La Unión, en Lempira, se encuentra consternada por la muerte de Ydania Cálix Barrientos, de 22 años de edad, registrada el pasado viernes 3 de abril. ¿Qué le pasó? ¿Su deceso está relacionado con amenazas? A continuación los detalles del terrible caso.
Barrientos fue hallada muerta al interior de su vivienda. Según el reporte preliminar, falleció por ahorcamiento.
Según el relato de la madre, la joven habría ejecutado la fatal decisión a las 12:00 de la noche, en presencia de una de sus hijas.
La madre expresó su dolor y desconcierto, pero al mismo tiempo denunció durante una entrevista con HCH, que su hija había recibido constantes amenazas por parte de la expareja del actual novio de Ydania.
Estos mensajes, según su madre, la habrían llevado a un estado de estrés y depresión profundo.
Ella tomó esa decisión por el mismo problema que esa mujer ya le había causado, muchas amenazas y mensajes que la tenían muy estresada", aseguró la madre de Ydalia, aunque sin revelar el nombre de la presunta acosadora.
Agregó que la mujer le habría dicho a Ydalia que "de esa casa iba a salir viva o muerta", lo que incrementó el temor y la angustia que sentía la joven de 22 años.
"Le decía que iban a hacer lo posible para que ella se matara, que no iba a dejar que ella viviera en esa casa", agregó la madre de Ydania.
La problemática se centraba en una vivienda que construyó el actual pareja de Ydania, lo que desató celos y conflictos de la exnovia del hombre.
"Ella me decía que no soportaba más esa situación, que sentía un dolor en el pecho y que ya no encontraba paz en esa casa", agregó la acongojada madre.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el caso está siendo investigado por las presuntas amenazas que recibió la joven. Algunos pobladores dudan de que Ydania haya tomado la determinación de quitarse la vida, describiéndola como "una joven muy tranquila".
Familiares, amigos y vecinos le rindieron homenaje en su velorio, previo al último adiós que se realizó en un cementerio local.