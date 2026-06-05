¿Qué calles de Tegucigalpa cerrarán este sábado y en qué horarios por carrera policial?

Tegucigalpa, Honduras.- Varias calles de la capital estarán cerradas este sábado 6 de junio a partir de las 3:00 de la madrugada por la XXXVI Carrera Policial que año con año reúne a uniformados, atletas y ciudadanos en la misma línea de salida.
La Policía Nacional confirmó que los cierres estarán vigentes desde las 3:00 a.m. hasta que concluya la competencia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y permitir el desarrollo ordenado de la carrera.
El recorrido arrancará desde la colonia 21 de Octubre y el punto de llegada serán las instalaciones de la Secretaría de Seguridad.
Entre los sectores que habrá restricciones figuran:
Frente a La Sula, la intersección del bulevar Centroamérica hacia el Anillo Periférico, la intersección hacia La Cañada, Texaco Nuevo Mundo, la intersección hacia Calpules, Villa Rápida y El Guanacaste Zompopo.
A esos puntos se suman la intersección del bulevar Comunidad Europea, Plaza Las Hadas y La Colonia, la intersección de Las Uvas hacia el Anillo Periférico, Casa Campo, Roble Oeste, Los Eucaliptos, La Texaco, Los Laureles y Campo Marte.
La Policía Nacional difundió a través de redes sociales el mapa del recorrido y la ubicación de cada punto de control, para que los capitalinos planifiquen sus desplazamientos con anticipación.
En ese sentido, las autoridades instan a la población a tomar rutas alternas, salir con tiempo y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito, que estarán distribuidos en distintas zonas de la capital, para evitar congestionamientos.
El ente de seguridad subrayó que las medidas adoptadas buscan reducir al mínimo el impacto en la circulación vehicular.
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