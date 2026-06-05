¿Qué calles de Tegucigalpa cerrarán este sábado y en qué horarios por carrera policial?

Tegucigalpa, Honduras.- Varias calles de la capital estarán cerradas este sábado 6 de junio a partir de las 3:00 de la madrugada por la XXXVI Carrera Policial que año con año reúne a uniformados, atletas y ciudadanos en la misma línea de salida.

La Policía Nacional confirmó que los cierres estarán vigentes desde las 3:00 a.m. hasta que concluya la competencia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y permitir el desarrollo ordenado de la carrera.

El recorrido arrancará desde la colonia 21 de Octubre y el punto de llegada serán las instalaciones de la Secretaría de Seguridad.