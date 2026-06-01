Ampliación de carretera a Olancho alcanza su etapa final y estaría lista en agosto

Tegucigalpa, Honduras.-La ampliación de la carretera de la salida a Olancho entró en su fase final y estaría concluida en agosto, informó la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), que reporta avances significativos en una de las principales obras viales de la capital.

El titular de la SIT, Aníbal Ehler, indicó que únicamente resta ejecutar alrededor del 10 % del contrato original, trabajos que se concentran en la construcción de una rotonda en el desvío hacia El Lolo.

“Solo queda un 10 % del contrato por ejecutar a la altura de la rotonda que se va a hacer en el desvío al Lolo y con eso estaríamos terminando”, declaró el funcionario.

Ehler explicó que la institución también impulsa un nuevo proceso para desarrollar los primeros 800 metros de vía que no fueron contemplados en el contrato inicial, específicamente en el sector de la rotonda del Mall Premier.

Además, se proyecta conectar esa zona comercial con El Durazno mediante la salida hacia Valle de Ángeles, con el objetivo de mejorar la movilidad en uno de los corredores de mayor tráfico de la capital.

El ministro detalló que también se registran progresos en otras obras estratégicas, entre ellas el puente Germania y el puente que conecta con Valle de Ángeles.