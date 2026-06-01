Magisterio suspende clases a nivel nacional y se divide por el aumento salarial

Tegucigalpa, Honduras.- El sector magisterial suspendió las actividades académicas este lunes por las asambleas informativas y paro de brazos caídos a nivel nacional, afectando a cerca de 1.3 millones de alumnos que están en el sistema educativo público. Aunque las acciones de protesta comenzaron por el retraso en el pago del reajuste salarial, el conflicto se agudizó este lunes luego que se diera una división entre el gremio. Por un lado están los maestros que se denominan Movimiento Bases del Magisterio, quienes se reunieron el pasado domingo con autoridades gubernamentales para definir acuerdos sobre el incremento salarial.

Este grupo realizó este lunes asambleas informativas en los centros educativos para dar a conocer a sus compañeros los acuerdos que se alcanzaron, entre los que destaca el incremento de 1,500 lempiras que será efectivo a partir de septiembre. Y un bono mensual que se dará a los docentes, mientras se hace efectivo el reajuste salarial. El acuerdo establece además un incremento salarial de al menos 2,400 lempiras para el 2027. Los profesores se reunirán este martes con las representantes del Poder Ejecutivo para firmar el acuerdo.

Mientras, el otro grupo de docentes que representa a los colegios magisteriales, mediante la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), se mantuvo este lunes de brazos caídos. Estos docentes no reconocen las negociaciones que tuvieron el fin de semana el otro grupo de maestros, por lo que anunciaron un paro nacional con toma de carreteras para este martes si Finanzas no cumple con el aumento que fue anunciado en abril de este año. La dirigencia denunció que el gobierno dialogó con sectores que no representan legítimamente al gremio. Además, rechazan cualquier intento de negociación y aseguran que no corresponde a los maestros discutir montos o condiciones. "No debemos sentarnos a discutir nada. Lo único que esperamos es que nos den la fecha en que el ajuste será acreditado de forma retroactiva”, manifestaron.