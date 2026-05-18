Reajuste salarial de docentes se retrasa y Educación pide paciencia al gremio

Tegucigalpa, Honduras.- La ministra de Educación, Arely Argueta, pidió paciencia a los maestros luego de que se conociera que el reajuste salarial para el gremio no estaba contemplado para mayo. La funcionaria explicó este lunes que el aumento salarial para los docentes no podrá hacerse efectivo este mes debido a retrasos en los dictámenes enviados a la Secretaría de Finanzas. “Le pedimos a los docentes nombrados de forma regular que, por favor, nos tengan un poco de paciencia. Sabemos que han estado trabajando arduamente en sus centros educativos con los niños, niñas y jóvenes, y eso se les agradece”, dijo durante una entrevista en Radio Cadena Voces.

La titular de Educación detalló que durante mayo se extendió cinco días adicionales el proceso de planilla, con el objetivo de incluir a todos los docentes que debían ser nombrados en ese mes. “Esto nos complica porque estamos hablando de más de 65,000 docentes, cuyos salarios se procesan de manera individual y, en parte, de forma manual. No contamos con planilla complementaria en mayo, lo que nos obligó a tomar decisiones para no dejar a ningún maestro fuera”, señaló. Argueta aclaró que el incremento salarial sí fue aplicado para los docentes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) y las educadoras voluntarias, debido a que ellos son un grupo menor y su ajuste pudo realizarse de manera más ágil. En cuanto a los docentes del sistema regular, indicó que el aumento está garantizado, pero dependerá del nuevo dictamen que debe emitir la Secretaría de Finanzas. El retraso generó preocupación en el gremio y, ante ello, la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) dio un compás de espera a las autoridades para que el aumento salarial sea incluido lo más pronto posible.