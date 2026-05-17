Esponda compró propiedades por casi L7.2 millones mientras fue secretario de Educación

Cuando Esponda compró los terrenos de Monteverde, no llegaba al Inprema como un afiliado cualquiera, llegaba como titular de Educación, con poder acumulado dentro del sistema docente y una gestión marcada por nombramientos, asistencias técnicas y favores administrativos.Ese poder ya había quedado expuesto en artículos previos de <b>EL HERALDO Plus</b>. En el reportaje “<a href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/plazas-acuerdos-educacion-zonas-poder-politico-libre-daniel-esponda-LE29699103">Un festín de plazas fueron aprobadas a exfuncionarios y dirigentes magisteriales en un día</a>”, se evidenció cómo durante su gestión se aprobaron nombramientos y asistencias técnicas a exfuncionarios, dirigentes magisteriales y figuras influyentes del partido Libertad y Refundación (Libre).En ese contexto cobra fuerza lo mencionado por la fuente que habló bajo anonimato: abrir plazas con salarios de hasta 60 mil lempiras, bajo la figura de asistencias técnicas, era una forma de pagar favores a dirigentes magisteriales y a personas con poder para mover influencias.