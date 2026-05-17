Educación mantiene horario de clases reducido por ola de calor en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Educación informó este domingo que se mantendrá el horario reducido en los centros educativos gubernamentales del país durante la semana comprendida del lunes 18 al viernes 22 de mayo de 2026, debido a las altas temperaturas que continúan afectando el territorio nacional.

Según el comunicado, la medida busca salvaguardar la salud y el bienestar de la comunidad educativa ante las condiciones climáticas extremas que se registran en distintas regiones del país.

Los horarios reducidos establecidos para los centros educativos gubernamentales son los siguientes:

-Educación Prebásica de 8:00 de la mañana a 11:00 de la mañana;

-Educación Básica y Media en jornada matutina de 7:00 de la mañana a 11:00 de la mañana;

-Educación Básica y Media en jornada vespertina de 1:00 de la tarde a 5:00 de la tarde.