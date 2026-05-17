Educación mantiene horario de clases reducido por ola de calor en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Educación informó este domingo que se mantendrá el horario reducido en los centros educativos gubernamentales del país durante la semana comprendida del lunes 18 al viernes 22 de mayo de 2026, debido a las altas temperaturas que continúan afectando el territorio nacional.
Según el comunicado, la medida busca salvaguardar la salud y el bienestar de la comunidad educativa ante las condiciones climáticas extremas que se registran en distintas regiones del país.
Los horarios reducidos establecidos para los centros educativos gubernamentales son los siguientes:
-Educación Prebásica de 8:00 de la mañana a 11:00 de la mañana;
-Educación Básica y Media en jornada matutina de 7:00 de la mañana a 11:00 de la mañana;
-Educación Básica y Media en jornada vespertina de 1:00 de la tarde a 5:00 de la tarde.
Asimismo, las autoridades instruyeron evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor exposición solar, reforzando medidas de hidratación y ventilación dentro de los centros educativos.
En cuanto a los centros educativos no gubernamentales, la Secretaría señaló que cada dirección deberá actuar con responsabilidad y sensibilidad, priorizando la salud, seguridad y bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Para estos centros, se recomendó adoptar las medidas preventivas necesarias según sus condiciones de infraestructura, ventilación y acceso a agua potable.
La circular también instruye a las direcciones departamentales, municipales y distritales de educación a dar seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones y socializarlas con las comunidades educativas.
Las autoridades de igual manera exhortan a padres de familia, docentes y estudiantes a mantenerse atentos en caso de cambios en las condiciones climáticas.