Que hoy va lo de las reformas penales, dice Tomy, llueva o truene

CERRAR. Adivinen por qué Juan Diego tuvo que cerrar el puente hacia Mateo y Las Tapias. Más de 500 millones gastados y las columnas ya se estaban rajando. Gracias a Dios no le cayó de sombrero a nadie.

DIÉSEL. Ya averiguaron quién es la empresaria que le vendía el diésel a las térmicas de Xiomara. Que se ponga las pilas ahora que la ENEE acaba de apagar sus turbinas en Patuca III -por falta de agua- y encenderá las térmicas. Negocio redondo.

VALOR. ¡Eureka! Reaparece el más despreciable de todos, el Chacal de la Trompeta, en una misa de Libre en Choluteca. Tiene su valor el Redondo de seguir en política después de todo lo que hizo.

MAMO. Claro está, como nadie ha movido un dedo para que pague sus delitos, segurito allí va a seguir. Con solo la tal “Comisión Permanente” que se inventó y, luego, el decreto aquel que se sacó de allá donde dijimos anulando las elecciones, tiene para que lo refundan en el mamo.

REFORMAS. Avisa el Tommy que hoy, llueve, truene o relampaguee, van las reformas penales para refundir en el mamo a los extorsionadores, aumentar las penas a los feminicidas y declarar terroristas a las pandillas, al estilo Bukele.

CERO. Bueno, pero eso tendrá que ir de la mano de una reforma profunda a los centros penales, lo que debe incluir el confinamiento de los mareros y cero contacto con quien sea, incluidos familiares.

MAÍZ. Si no meten en el paquete los centros penitenciarios, el maíz seguirá a peso, porque desde las cárceles ordenan las extorsiones, sicariatos y otro rosario de delitos.

TSC. A ver cuándo el TSC le entra de lleno y manda a sus “Sherlock Holmes” a investigar los uniformes chasta que compraron en China, en tiempos de Tavo Sánchez, lo mismo que las “coimas” que ha denunciado Julissa en la adquisición de las tales Black Mamba.

FOTO. Hombre, volviendo con el relajo que armó el farsante de Quique Reina por el cuadro de Xiomara, es como que el “papi” -cuando acabe su mandato- clave su foto junto a la del expresidente Maduro o de Callejas, solo porque se le antoja.

SEGURO. “Cuál es el apuro, maneje despacio y llegue seguro”, le manda a decir Fernando González a los diputados con eso de la elección de los nuevos dioses del Olimpo, en el CNE y TJE.

EJE. Con razón, dicen, al círculo que rodea al “papi” le pelan el eje los periodistas y los medios -no así los tiktokeros- si no leen ni ven noticias, ni siquiera los resúmenes que les pasan.