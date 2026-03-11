Festín de plazas: Educación repartió acuerdos en zonas de poder político de Libre

Santa Bárbara es el caso que más preguntas genera. Para 2025 fue el octavo departamento con mayor matrícula escolar y tampoco figuró entre los primeros cinco por número de centros educativos. Aun así, terminó como el segundo más beneficiado con acuerdos.De acuerdo con registros del Departamento de Talento Humano de la Dirección Departamental de Educación en Santa Bárbara, allí se realizaron 26 nombramientos de asistencia técnica, cuatro supervisiones de asistencia técnica y cuatro jefaturas de sección departamental.Paralelamente se reportó el nombramiento permanente de 817 personas, en su mayoría personal no docente, incluyendo conserjes, oficinistas, guardias, aseadores y otros cargos administrativos. Esa carga, según fuentes consultadas, habría generado sobrepeso en varios centros y desbalance en la distribución del personal.En Santa Bárbara, además, los registros muestran 177 acuerdos para conserjes, 156 para guardias y 117 para oficinistas. Parte importante de esa carga se asentó en la propia Dirección Departamental y no exclusivamente en centros escolares.Santa Bárbara ha sido uno de los bastiones de Libre dentro del magisterio, en buena medida por la influencia sindical y política que Edgardo Casaña construyó en ese departamento. Por eso, que aparezca como el segundo territorio más beneficiado con acuerdos no solo refuerza el peso que tuvo en la estructura educativa, sino que también vuelve más sensible el volumen de nombramientos registrados allí.Para <b>Carlos Hernández</b>, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el volumen de plazas asignadas en Santa Bárbara y en el nivel central de la Secretaría de Educación refleja un patrón de corrupción y abuso de poder que no puede entenderse como un hecho aislado.“Es corrupción, es abuso de poder. Cuando uno ve lo que sucedió en Santa Bárbara, donde <a href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/plazas-fantasma-diputado-casana-anularse-investigarse-penalmente-MK29678141">Edgardo Casaña</a> era presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, y observa 636 contrataciones, evidentemente algo no anda bien”, dijo a este rotativo.Francisco Morazán y el nivel central también completan el mapa. Aunque la concentración de dependencias en la capital puede explicar parte del dato, las 716 plazas en ese departamento y las 612 asignaciones a nivel central muestran que una porción clave del reparto se produjo en el corazón administrativo de la secretaría.Olancho cierra el patrón. Aunque su cifra fue menor, con 203 acuerdos, volvió a figurar entre los departamentos más beneficiados, en otro territorio donde Libre mantuvo peso político.Visto en conjunto, el mapa muestra una distribución masiva de cargos en zonas donde el oficialismo tenía liderazgo político, capacidad de decisión o estructuras de control institucional. Bajo ese patrón, el festín de plazas deja de parecer una simple suma de acuerdos.“Es un acto de los muchísimos que estamos observando sobre el comportamiento de algunos exfuncionarios en el último gobierno, pero también una historia que se ha venido dando en el país en los últimos años”, enfatizó Hernández.