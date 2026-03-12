Sesal despliega brigadas de vacunación en el país ante riesgo de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) anunció el despliegue de brigadas de vacunación a nivel nacional como parte de una estrategia para fortalecer la cobertura de inmunización en el país ante el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión y la tos ferina.
Previo a la movilización de miles de hondureños durante el feriado de Semana Santa, más de 300 trabajadores de la salud, expertos en vacunación, se desplazarán en todo el territorio para inmunizar a la población que aún no completa su esquema de vacunación.
“Tenemos un plan de contratación de 330 vacunadoras, tenemos también enfermeras profesionales y un supervisor nacional ante los brotes que hay de sarampión en la América y que tenemos dos eventos de interés epidemiológico, uno es la Semana Santa y otro es el Mundial de Fútbol”, dijo a EL HERALDO el viceministro de Salud, Eduardo Midence.
El personal será distribuido en las 20 regiones sanitarias del país, donde se movilizarán en brigadas para reforzar la vacunación, especialmente en zonas donde se han detectado niños con esquemas incompletos o que nunca han sido inmunizados.
“Las vacunadoras estarán visitando las comunidades, pero esto es un tema de corresponsabilidad”, indicó Midence, al explicar que la estrategia requiere también del apoyo de las familias para garantizar que los niños reciban las dosis correspondientes.
Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población para que reciban a las brigadas de vacunación y tengan disponible el carné de los menores, lo que permitirá al personal de salud verificar si los esquemas están completos o si es necesario aplicar alguna vacuna.
El funcionario explicó que la medida es para evitar el ingreso de enfermedades al territorio como el sarampión, debido a que muchos hondureños saldrán del país durante la Semana Mayor y otros planean acudir al Mundial de fútbol que se desarrollará en junio próximo en México, Estados Unidos y Canadá, países que registran un incremento de esta patología.
“Llevamos una cuantiosa cantidad de nuevos casos de sarampión en la región de las Américas y lo que nos preocupa, es que estamos a menos de 90 días de un gran evento deportivo que nos une como Américas, la Copa Mundial 2026 y estamos al tanto, de que muchos hondureños querrán viajar", externó.
En ese sentido, no es que les prohibamos que vayan a ver el Mundial, sino, que responsablemente 14 días antes de su viaje visiten el establecimiento de salud más cercano y se vacunen”, dijo.
Cobertura de vacunación
El desplazamiento de las brigadas además de proteger a la población hondureña, tiene como finalidad aumentar la cobertura de vacunación, que si bien en 2025 aumentaron respecto a los años anteriores, siguen siendo bajos.
Xiomara Erazo, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) manifestó que las coberturas de vacunación en Honduras han mostrado una leve mejoría en los últimos años; sin embargo, aún existe una cantidad considerable de niños que no han iniciado o completado sus esquemas, lo que mantiene el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión y la tos ferina.
Al cierre de enero de este año, el PAI indicó que las coberturas de vacunación alcanzaron el 85% en menores de un año y 84% en niños de un año.
Según detalló, estas cifras representan una mejora significativa en comparación con años anteriores, cuando las coberturas apenas rondaban el 79%.
“Cerramos el 2025 con aproximadamente 17,000 niños menores de un año pendientes de vacunación y 19,000 que no han iniciado o completado el esquema contra el sarampión”, señaló Erazo.
Estas cifras, explicó, significan que miles de menores podrían enfermar o incluso morir por padecimientos que pueden prevenirse fácilmente mediante la inmunización.
Pese a los avances en la mejora de la vacunación, la funcionaria advirtió que no son suficientes para garantizar la protección total de la población infantil, ya que miles de niños continúan sin recibir las dosis necesarias para prevenir enfermedades graves.
Antes de la pandemia del covid-19, Honduras fue un ejemplo en la región por su alta cobertura de vacunación que rondaba entre el 98% y 100% de la población meta.
Sin embargo, a partir del 2020 la desinformación que se generó con las vacunas contra el Sars-Cov-2, no solo impactó en la percepción de la población sobre la aplicación del biológico, sino también en el esquema de vacunación infantil en general.
En ese sentido las autoridades indicaron que las vacunas son seguras, por lo que hacen un llamado a la población para que permita el ingreso de las brigadas a sus hogares de manera que el personal de salud pueda aplicar las dosis pendientes.
Así mismo en mayo a Secretaría de Salud realizará a Jornada Nacional de Vacunación, para este año se espera cerrar las brechas de las vacunas que componen el esquema nacional; además se tiene previsto inmunizar a un millón de hondureños contra la influenza, enfermedad que en los últimos meses del 2025 afectó a miles de hondureños.
Sarampión y tos ferina
Las autoridades enfatizaron en la importancia de llevar a vacunar a los menores, pues que cada niño sin vacunar representa un riesgo para la salud pública, ya que facilita la propagación de enfermedades altamente contagiosas como el sarampión o la tos ferina.
Aunque Honduras actualmente no registra casos de sarampión, es cuestión de tiempo para que se reporten casos importados, debido a que la región de las Américas durante el 2025 y en los primeros días del 2026 se observó un aumento de casos de esta enfermedad.
De acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) durante el 2025 se confirmados 14,975 casos de sarampión en 13 países, lo que representa un aumento de 32 veces más en comparación con 2024. Además se contabilizaron 29 decesos.
En lo que va del 2026 los países de la región han reportado un incremento de casos, por lo que Honduras se mantiene en alerta sanitaria y fortaleció la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención.
Respecto a la tos ferina, hasta el primer trimestre de 2026, la región de las Américas ha reportado un resurgimiento notable de la enfermedad, con brotes críticos en varios países debido a la reducción en las coberturas de vacunación durante los años previo.
En Honduras actualmente se contabilizan 76 casos de tosferina y lamentablemente ocho menores de un año han muerto, debido a la baja cobertura de vacunación.
Según datos de la OPS, en 2024 apenas el 74% de los niños y niñas menores de un año recibieron la primera dosis del inmunizante.
Para el 2025 el porcentaje de cobertura subió al 86%. Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación es gratuita y disponible en los establecimientos de salud.