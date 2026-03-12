Sesal despliega brigadas de vacunación en el país ante riesgo de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) anunció el despliegue de brigadas de vacunación a nivel nacional como parte de una estrategia para fortalecer la cobertura de inmunización en el país ante el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión y la tos ferina.

Previo a la movilización de miles de hondureños durante el feriado de Semana Santa, más de 300 trabajadores de la salud, expertos en vacunación, se desplazarán en todo el territorio para inmunizar a la población que aún no completa su esquema de vacunación.

“Tenemos un plan de contratación de 330 vacunadoras, tenemos también enfermeras profesionales y un supervisor nacional ante los brotes que hay de sarampión en la América y que tenemos dos eventos de interés epidemiológico, uno es la Semana Santa y otro es el Mundial de Fútbol”, dijo a EL HERALDO el viceministro de Salud, Eduardo Midence.

El personal será distribuido en las 20 regiones sanitarias del país, donde se movilizarán en brigadas para reforzar la vacunación, especialmente en zonas donde se han detectado niños con esquemas incompletos o que nunca han sido inmunizados.

“Las vacunadoras estarán visitando las comunidades, pero esto es un tema de corresponsabilidad”, indicó Midence, al explicar que la estrategia requiere también del apoyo de las familias para garantizar que los niños reciban las dosis correspondientes.

Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población para que reciban a las brigadas de vacunación y tengan disponible el carné de los menores, lo que permitirá al personal de salud verificar si los esquemas están completos o si es necesario aplicar alguna vacuna.

El funcionario explicó que la medida es para evitar el ingreso de enfermedades al territorio como el sarampión, debido a que muchos hondureños saldrán del país durante la Semana Mayor y otros planean acudir al Mundial de fútbol que se desarrollará en junio próximo en México, Estados Unidos y Canadá, países que registran un incremento de esta patología.

“Llevamos una cuantiosa cantidad de nuevos casos de sarampión en la región de las Américas y lo que nos preocupa, es que estamos a menos de 90 días de un gran evento deportivo que nos une como Américas, la Copa Mundial 2026 y estamos al tanto, de que muchos hondureños querrán viajar", externó.

En ese sentido, no es que les prohibamos que vayan a ver el Mundial, sino, que responsablemente 14 días antes de su viaje visiten el establecimiento de salud más cercano y se vacunen”, dijo.