María Antonieta Mejía sobre críticas de la UNAH: "Me parece muy prematuro"

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial María Antonieta Mejía respondió a las críticas planteadas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) sobre los primeros días de gestión gubernamental y afirmó que es prematuro realizar una evaluación cuando la administración aún no cumple 40 días.
Mejía señaló que el gobierno respeta el pensamiento crítico de la academia, aunque no comparte algunas de las conclusiones presentadas en el informe difundido por la universidad.
“En democracia, el pensamiento crítico de la academia se respeta, más no compartimos. Cuarenta días me parece prematuro salir con un comunicado sobre acciones que todavía se están trabajando”, expresó la funcionaria.
La designada sostuvo que el gobierno recibe las críticas con apertura y aseguró que están dispuestos a realizar correcciones cuando sea necesario.
“Recibimos la crítica con mucha humildad, vamos a hacer las enmiendas del caso y será el pueblo hondureño el que evalúe al final nuestra gestión”, afirmó.
En relación con los señalamientos del informe, Mejía indicó que varios de los ejes mencionados por la UNAH coinciden con las áreas que la administración asegura estar atendiendo, entre ellas el sector salud, donde reconoció la existencia de una mora quirúrgica y problemas heredados en la red hospitalaria.
También destacó acciones en el sistema educativo, como la impresión de más de 10,000 libros para estudiantes desde primero hasta undécimo grado, así como guías de estudio destinadas a los docentes.
En materia de infraestructura, mencionó el envío al Congreso Nacional (CN) de un decreto de emergencia para ejecutar trabajos de bacheo en diferentes carreteras del país antes de la temporada de Semana Santa.
El pronunciamiento de Mejía surge después de que la UNAH publicara un informe en el que analiza los primeros 40 días de gobierno y advierte que Honduras aún carece de una dirección clara en áreas clave como salud, educación, infraestructura y política exterior.