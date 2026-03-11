María Antonieta Mejía sobre críticas de la UNAH: "Me parece muy prematuro"

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial María Antonieta Mejía respondió a las críticas planteadas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) sobre los primeros días de gestión gubernamental y afirmó que es prematuro realizar una evaluación cuando la administración aún no cumple 40 días. Mejía señaló que el gobierno respeta el pensamiento crítico de la academia, aunque no comparte algunas de las conclusiones presentadas en el informe difundido por la universidad. “En democracia, el pensamiento crítico de la academia se respeta, más no compartimos. Cuarenta días me parece prematuro salir con un comunicado sobre acciones que todavía se están trabajando”, expresó la funcionaria.

La designada sostuvo que el gobierno recibe las críticas con apertura y aseguró que están dispuestos a realizar correcciones cuando sea necesario. “Recibimos la crítica con mucha humildad, vamos a hacer las enmiendas del caso y será el pueblo hondureño el que evalúe al final nuestra gestión”, afirmó. En relación con los señalamientos del informe, Mejía indicó que varios de los ejes mencionados por la UNAH coinciden con las áreas que la administración asegura estar atendiendo, entre ellas el sector salud, donde reconoció la existencia de una mora quirúrgica y problemas heredados en la red hospitalaria.