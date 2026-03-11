Asfura destaca lazos de amistad entre Honduras y Chile durante investidura de Kast

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de Nasry Asfura felicitó al pueblo chileno y al nuevo mandatario de Chile, José Antonio Kast, durante su participación en la ceremonia de toma de posesión celebrada en la ciudad de Valparaíso, donde reiteró el compromiso de Honduras de fortalecer sus relaciones internacionales y ampliar la cooperación con otras naciones.

Durante el acto oficial realizado en el Congreso Nacional de Chile, el mandatario hondureño destacó la importancia de los procesos democráticos y envió un mensaje de reconocimiento al pueblo chileno por el desarrollo de la jornada de investidura presidencial.

“Quiero felicitar al pueblo de Chile por esta ejemplar jornada democrática y desearle al presidente José Antonio Kast el mayor de los éxitos en su gestión. Chile es una nación hermana con la que Honduras mantiene una relación de respeto, cooperación y amistad”, expresó Asfura.

El gobernante hondureño asistió a la ceremonia acompañado por la canciller Mireya Agüero, quien formó parte de la delegación oficial que representó al país en el acto solemne que reunió a líderes y delegaciones internacionales.