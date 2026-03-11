Asfura destaca lazos de amistad entre Honduras y Chile durante investidura de Kast

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de Nasry Asfura felicitó al pueblo chileno y al nuevo mandatario de Chile, José Antonio Kast, durante su participación en la ceremonia de toma de posesión celebrada en la ciudad de Valparaíso, donde reiteró el compromiso de Honduras de fortalecer sus relaciones internacionales y ampliar la cooperación con otras naciones.
Durante el acto oficial realizado en el Congreso Nacional de Chile, el mandatario hondureño destacó la importancia de los procesos democráticos y envió un mensaje de reconocimiento al pueblo chileno por el desarrollo de la jornada de investidura presidencial.
“Quiero felicitar al pueblo de Chile por esta ejemplar jornada democrática y desearle al presidente José Antonio Kast el mayor de los éxitos en su gestión. Chile es una nación hermana con la que Honduras mantiene una relación de respeto, cooperación y amistad”, expresó Asfura.
El gobernante hondureño asistió a la ceremonia acompañado por la canciller Mireya Agüero, quien formó parte de la delegación oficial que representó al país en el acto solemne que reunió a líderes y delegaciones internacionales.
Durante la ceremonia, la presidenta del Senado chileno, Paulina Núñez, fue la encargada de imponer la banda presidencial a Kast, formalizando así el inicio de su mandato al frente del gobierno chileno.
Posteriormente, los jefes de Estado y las delegaciones extranjeras participaron en un saludo oficial y una recepción en el Palacio Cerro Castillo, una de las sedes oficiales del gobierno chileno.
En ese contexto, Asfura reiteró que Honduras continuará impulsando el fortalecimiento de sus vínculos diplomáticos con países aliados.
“Desde Chile reitero mi compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones internacionales de Honduras, buscando siempre oportunidades de cooperación, inversión y desarrollo para nuestro país. Honduras seguirá trabajando junto a las naciones amigas por un futuro de prosperidad para nuestros pueblos”, manifestó.
El mandatario también destacó la histórica relación entre ambas naciones, recordando que Honduras y Chile celebrarán el próximo 29 de marzo 160 años de relaciones diplomáticas, lo que refleja, según indicó, los lazos de amistad, cooperación y diálogo que han caracterizado la relación bilateral.
Asfura expresó su interés en continuar promoviendo el trabajo conjunto entre los países de la región para impulsar el crecimiento económico, la inversión y el bienestar de sus ciudadanos.