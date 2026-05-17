Honduras registrará lluvias hasta finales de mayo

José Pavón, pronosticador del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que el país enfrenta un “déficit de lluvias” y que “en la última semana de mayo esperamos que ya cambie un poco el panorama en el aspecto meteorológico y se presenten estas lluvias que van a venir (a reducir) la presencia de humo provocada por los incendios forestales”.

Esto significa que el país seguirá sufriendo por las altas temperaturas y la capa de humo, que, además de afectar la visibilidad, impacta en la salud de los hondureños, hasta finales de mayo.



A inicios de mayo, las autoridades dijeron que los pronósticos indicaban que llovería a mediados de mayo, pero luego informaron que el país seguía una transición de condiciones neutras hacia el fenómeno de El Niño, que se mantendría durante las próximas semanas, con efectos directos en las temperaturas y las precipitaciones.



El meteorólogo Francisco Argeñal adelantó que se esperaban condiciones bastante secas y cálidas y que, posiblemente, a partir del 15 de mayo ya se tuviera alguna presencia de precipitaciones en la zona sur, justo como está ocurriendo debido a una vaguada.



Y es que el sábado ingresó una vaguada en superficie que provocó chubascos dispersos en algunas áreas del suroccidente, sur y oriente del país. Las autoridades informaron que los acumulados máximos se alcanzaron en Gualcinse, donde hubo 41 milímetros, y en Rus Rus, Puerto Lempira, con 22 milímetros.