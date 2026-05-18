Amhon, con apoyo de Naciones Unidas y Cancillería, apoyará a unos 33 municipios

Tegucigalpa, Honduras.-Con apoyo de la Cancillería de la República y Naciones Unidas, la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) apoyará a unos 33 municipios priorizados ante la sequía que impera en el territorio nacional.
El presidente de la Amhon, Juan Carlos Molina, detalló que se hará una inversión que supera los 60 millones de dólares.
La preocupación de las autoridades es que en los municipios ubicados en el corredor seco puedan presentar inseguridad alimentaria debido a que no hay producción de granos básicos.
"En una reunión se va a conocer qué otros municipios tienen problemas para poder ofrecerles ayuda", destacó el presidente de la Amhon.
"Hay municipios que tienen sus propias características y por eso es que vamos a escuchar a los alcaldes y conocer cuáles son las necesidades", enfatizó Juan Carlos Molina.
En la reunión que se va a sostener este lunes se va a conocer la estrategia que se va a implementar para llevar la ayuda humanitaria a las zonas más afectadas por el fenómeno de El Niño y el cambio climático.
"Hay una diversidad de municipios que la comisión técnica pudo evaluar y se determinó que en 33 municipios iba a ser el mayor impacto debido a la sequía", destacó Molina.