Amhon, con apoyo de Naciones Unidas y Cancillería, apoyará a unos 33 municipios

Tegucigalpa, Honduras.-Con apoyo de la Cancillería de la República y Naciones Unidas, la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) apoyará a unos 33 municipios priorizados ante la sequía que impera en el territorio nacional.

El presidente de la Amhon, Juan Carlos Molina, detalló que se hará una inversión que supera los 60 millones de dólares.

La preocupación de las autoridades es que en los municipios ubicados en el corredor seco puedan presentar inseguridad alimentaria debido a que no hay producción de granos básicos.

"En una reunión se va a conocer qué otros municipios tienen problemas para poder ofrecerles ayuda", destacó el presidente de la Amhon.