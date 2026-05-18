Retraso en licitación de 1,500 MW agravaría la crisis de los apagones

San Pedro Sula, Honduras.- La licitación para incorporar 1,500 megavatios (MW) de potencia firme continúa sin resolverse desde hace cinco años, a pesar de su importancia para fortalecer el sistema energético del país. Especialistas advierten que la falta de nuevas inversiones podría profundizar el desbalance entre oferta y demanda, elevando el déficit energético hasta cerca de 1,000 MW para 2030 y desencadenar severos racionamientos de electricidad. El país ya enfrenta interrupciones en el servicio eléctrico debido a la alta demanda y la limitada capacidad de generación. A esto se suman los mantenimientos programados semanales, que en algunos casos alcanzan hasta ocho horas sin energía. Este año, la demanda ha alcanzado picos de 2,133 megavatios (MW), mientras que la disponibilidad energética ronda los 2,200 MW. Esto significa que Honduras está cerca de registrar un déficit de 70 MW.

Especialistas del sector energético alertan que los próximos años podrían ser más complejos, por lo que consideran urgente incorporar potencia firme a la red eléctrica. De no concretarse nuevas inversiones en generación, existe el riesgo de racionamientos más frecuentes y prolongados entre 2027 y 2028.

En junio de 2025, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) aprobó las bases de licitación de los 1,500 MW y ese mismo mes lanzó la convocatoria pública internacional bajo el esquema de subasta inversa. En febrero de 2026, tras solicitudes de oferentes, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) extendió los plazos para la recepción de propuestas técnicas y económicas con el objetivo de garantizar mayor concurrencia. Sin embargo, luego de nuevos análisis relacionados con el rediseño técnico del mercado y los esquemas de almacenamiento, las autoridades confirmaron que la licitación fue aplazada formalmente hasta 2027. Leonardo Deras, comisionado de la CREE, estimó que la licitación de los 1,500 MW podría realizarse durante el primer trimestre de 2027. El funcionario indicó a medios de comunicación que la CREE trabaja junto con la ENEE para finalizar el documento de licitación en agosto y abrir las ofertas el próximo año.