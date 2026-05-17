¿A cuánto ascenderán las alzas a las gasolinas en el Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- La tendencia alcista en las gasolinas no cesa desde el pasado 19 de enero y este lunes se contabiliza el 18 incremento a estos combustibles.
Para los consumidores de ambos carburantes representa un impacto a sus finanzas, pese a que la gasolina regular se encuentra subsidiada con lo que ahora denominan apoyo económico temporal.
Pero, ¿a cuánto ascenderán los aumentos a estos refinados del petróleo en la capital de Honduras?
EL HERALDO sumó las variaciones que han experimentado ambos combustibles en las últimas semanas y la nueva alza que entrará en vigencia a partir del 18 de mayo.
Encarecimientos
De 46.69 lempiras será el encarecimiento acumulado para la gasolina superior de 95 octanos que se cotizaba a 98.25 lempiras el galón y su nuevo costo alcanzará los 144.94 lempiras.
Lo anterior implica que este carburante se encuentra a 1.63 lempiras del precio máximo alcanzado en julio de 2022.
En el caso de la gasolina regular se pagaba a 89.53 lempiras y ahora tendrá un valor en bomba de 132.73 lempiras, una elevación de 43.20 lempiras.
El subsidio del 50% a este refinado ha permitido contener una mayor ampliación, de lo contrario se cotizaría a casi 176 lempiras el galón.
Reducciones
Por otro lado, el queroseno sumó el cuarto septenario de reducción por 13.82 lempiras, siendo su costo de 130.60 lempiras hasta el próximo 24 de mayo.
Para el diésel se contabiliza la segunda rebaja por 3.14 lempiras el galón y se ofrecerá a 138.53 lempiras.