¿A cuánto ascenderán las alzas a las gasolinas en el Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- La tendencia alcista en las gasolinas no cesa desde el pasado 19 de enero y este lunes se contabiliza el 18 incremento a estos combustibles.

Para los consumidores de ambos carburantes representa un impacto a sus finanzas, pese a que la gasolina regular se encuentra subsidiada con lo que ahora denominan apoyo económico temporal.

Pero, ¿a cuánto ascenderán los aumentos a estos refinados del petróleo en la capital de Honduras?

EL HERALDO sumó las variaciones que han experimentado ambos combustibles en las últimas semanas y la nueva alza que entrará en vigencia a partir del 18 de mayo.