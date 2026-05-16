Nuevo incremento: ¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Tegucigalpa, Honduras.- Una semana más de aumentos experimentarán las gasolinas, no así el queroseno y diésel que seguirán a la baja.

La nueva estructura de precios de los combustibles fue oficializada por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) de la Secretaría de Energía (Sen), reflejando una tendencia alcista y sostenida para las gasolinas desde el pasado 19 de enero.

Para el tercer septenario de mayo la gasolina superior de 95 octanos se encarecerá 2.83 lempiras, por lo que tendrá un valor en bomba de 144.94 lempiras.

La gasolina regular sigue subsidiada, pero tendrá un incremento de 1.91 lempiras para cotizarse en 132.73 lempiras en el Distrito Central.

Otro carburante que aumentará 1.08 lempiras es el Gas Licuado del Petróleo (GLP) de uso vehicular, por lo que se comprará a 51.33 lempiras.