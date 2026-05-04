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¿Cuántos aumentos y rebajas registraron los combustibles en DC y SPS?

Las variaciones fueron similares en ambas ciudades para los carburantes de mayor demanda de enero a diciembre del año pasado

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 16:53
¿Cuántos aumentos y rebajas registraron los combustibles en DC y SPS?

La gasolina superior de 95 octanos alcanzó el mayor costo el pasado año, en específico de L102.91 por galón. El diésel junto al queroseno sumaron variaciones de L8.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- De enero a diciembre de 2025 los combustibles de mayor demanda experimentaron más aumentos que rebajas.

EL HERALDO constató las variaciones que tuvieron las gasolinas, el diésel también el queroseno tanto en el Distrito Central como en San Pedro Sula de conformidad a un informe elaborado por la Secretaría de Energía (Sen).

En la capital la gasolina superior de 95 octanos registró 31 incrementos, seguido de 28 alzas acumuladas a la gasolina regular y el queroseno y 27 subidas el diésel.

Las disminuciones fueron menos siendo el diésel que sumó 25, la gasolina regular al igual que el queroseno bajaron en 24 ocasiones y 21 descuentos que sumó la gasolina superior.

Para la cabecera departamental de Cortés se dieron casi las mismas tendencias con leves cambios.

En ese sentido, el diésel y queroseno se redujeron 25 veces, 23 la gasolina regular, mientras que la gasolina superior 95 octanos 21 decrementos.

Las elevaciones alcanzaron 31 para la gasolina súper, 29 encarecimientos la gasolina regular y 27 se amplió el costo del queroseno también el diésel.

¿Qué medidas se podrían aplicar para promover el ahorro de combustibles?

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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