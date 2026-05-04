¿Cuántos aumentos y rebajas registraron los combustibles en DC y SPS?

Tegucigalpa, Honduras.- De enero a diciembre de 2025 los combustibles de mayor demanda experimentaron más aumentos que rebajas.

EL HERALDO constató las variaciones que tuvieron las gasolinas, el diésel también el queroseno tanto en el Distrito Central como en San Pedro Sula de conformidad a un informe elaborado por la Secretaría de Energía (Sen).

En la capital la gasolina superior de 95 octanos registró 31 incrementos, seguido de 28 alzas acumuladas a la gasolina regular y el queroseno y 27 subidas el diésel.

Las disminuciones fueron menos siendo el diésel que sumó 25, la gasolina regular al igual que el queroseno bajaron en 24 ocasiones y 21 descuentos que sumó la gasolina superior.

Para la cabecera departamental de Cortés se dieron casi las mismas tendencias con leves cambios.

En ese sentido, el diésel y queroseno se redujeron 25 veces, 23 la gasolina regular, mientras que la gasolina superior 95 octanos 21 decrementos.

Las elevaciones alcanzaron 31 para la gasolina súper, 29 encarecimientos la gasolina regular y 27 se amplió el costo del queroseno también el diésel.