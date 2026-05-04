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¿Quién es Edwin Flores, sospechoso de asesinar a su expareja Nancy Hernández?

Autoridades siguen con la búsqueda del paradero de Edwin Flores, hombre sospechoso de asesinar a la empresaria Nancy Hernández, su expareja y madre de sus tres hijos

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 16:40
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Autoridades policiales del departamento de Comayagua, en la zona central de Honduras, continúan con los operativos de búsqueda para dar con el paradero de Edwin Flores, quien habría asesinado a su expareja dentro de un restaurante en el municipio de La Libertad.

 Foto: Cortesía
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El crimen se registró la noche del sábado- 2 de mayo de 2026- en un evento de apertura en un restaurante en el barrio La Ceibita, La Libertad, donde el hombre también estaba, según confirmaron las autoridades.

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El portavoz de la UDEP-3 en Comayagua, Marco Antonio López, explicó que Nancy Hernández llegó como invitada de honor al lugar, pero se quedó en un extremo lejos de su expareja, quien estaba ingiriendo bebidas alcohólicas.

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Edwin Alonso Flores Caballero es el padre de los menores y habría vivido en Estados Unidos por un tiempo, pero regresó a su país recientemente. Hace un año se separó de Nancy.

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Mientras la víctima compartía con sus tres hijos menores de edad, una de las niñas se levantó y pasó cerca de Edwin Flores, quien intentó abrazarla, pero esta se negó.

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"Ella estaba en una esquina, cuando se levantó una de sus hijas y él quiso abrazarla, pero la niña hizo caso omiso. Entonces el hombre, enojado, le disparó a la mujer", confirmó el oficial Marco Antonio López.

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Tras el ataque, Hernández fue trasladada de emergencia a una clínica privada con la intención de salvarle la vida; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento.

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El subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional, informó que ya se ejecutan operativos para dar con el paradero del sospechoso.

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Agregó que “la línea de investigación en este caso es un crimen pasional por la dinámica que se observó y por otros elementos que hemos ido recopilando, pero aún no los podemos revelar”, expresó, mientras se sigue con la búsqueda de Edwin, quien sigue prófugo de la justicia.

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El cuerpo de Nancy Hernández ya fue sepultado esta mañana, donde familiares llegaron a darle el último adiós.

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