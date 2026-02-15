¿Cuánto costaban los combustibles para primera quincena de febrero 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque los altos costos de los combustibles impactan no solo en los productos de consumo popular, sino también en los bienes y servicios, la estructura de precios de estos productos se encuentra por debajo a la que estuvo vigente hace un año.
EL HERALDO comparó el valor que tenían los refinados del petróleo para la primera quincena de febrero de 2025 con los que están en vigor en la actualidad, siendo más caros todos entre 6.92 lempiras y 1.48 lempiras.
El Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular en el Distrito Central se cotizaba a 51.31 lempiras del 10 al 16 de febrero, mientras que hasta este domingo se adquiere a 44.39 lempiras, es decir una diferencia de 6.92 lempiras por galón.
De 3.13 lempiras es el margen de la gasolina regular debido a que tiene un costo en bomba de 92.16 lempiras y para fechas similares del año pasado se compraba a 95.29 lempiras.
Por el galón de diésel se pagaba 88.55 lempiras y ahora se ofrece a 86.60 lempiras que implica 1.95 lempiras más que hace un año.
A 1.55 lempiras adicionales se encontraba el queroseno en las estaciones de servicio capitalinas, es decir que los consumidores destinaron 79.76 lempiras por galón y en el presente se cancela 78.21 lempiras.
En el caso de la gasolina superior de 95 octanos para la segunda semana de febrero se cotiza a 102.34 lempiras, no así en el 2025 cuando ascendió a 103.82 lempiras, 1.48 lempiras adicionales.
Otra comparativa
Aunque la oposición, específicamente exfuncionarios del gobierno de Xiomara Castro, han politizado este tema por las últimas alzas aplicadas por la administración de Nasry Asfura, la comparativa interanual refleja una realidad distinta con la que sus argumentos no son válidos, coincidieron analistas consultados por EL HERALDO.
En ese sentido, con la estructura de precios que entrará en validez a partir de este lunes 16 de febrero a las 6:00 AM las variaciones son de centavos y para algunos carburantes el valor sigue siendo menor.
La gasolina regular que pasará a costar 93.63 lempiras será L2.08 más barata que el 17 de febrero de 2025 cuando se fijó a 95.71 lempiras.
A 89.08 lempiras se definió el valor del diésel que para el tercer septenario de febrero de este año se venderá a 88.09 lempiras, una variación de 99 centavos.
El GLP vehicular alcanzó los 51.46 lempiras del 17 al 23 de febrero de 2025, por lo que hay un margen de 6.82 lempiras porque este refinado se elevará este lunes a 44.64 lempiras tanto en Tegucigalpa como Comayagüela.
Los únicos combustibles que se conseguirán más caros son el queroseno y la gasolina superior 95 octanos, entre 65 centavos y 18 centavos, respectivamente.