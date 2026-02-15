¿Cuánto costaban los combustibles para primera quincena de febrero 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque los altos costos de los combustibles impactan no solo en los productos de consumo popular, sino también en los bienes y servicios, la estructura de precios de estos productos se encuentra por debajo a la que estuvo vigente hace un año.

EL HERALDO comparó el valor que tenían los refinados del petróleo para la primera quincena de febrero de 2025 con los que están en vigor en la actualidad, siendo más caros todos entre 6.92 lempiras y 1.48 lempiras.

El Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular en el Distrito Central se cotizaba a 51.31 lempiras del 10 al 16 de febrero, mientras que hasta este domingo se adquiere a 44.39 lempiras, es decir una diferencia de 6.92 lempiras por galón.

De 3.13 lempiras es el margen de la gasolina regular debido a que tiene un costo en bomba de 92.16 lempiras y para fechas similares del año pasado se compraba a 95.29 lempiras.

Por el galón de diésel se pagaba 88.55 lempiras y ahora se ofrece a 86.60 lempiras que implica 1.95 lempiras más que hace un año.

A 1.55 lempiras adicionales se encontraba el queroseno en las estaciones de servicio capitalinas, es decir que los consumidores destinaron 79.76 lempiras por galón y en el presente se cancela 78.21 lempiras.

En el caso de la gasolina superior de 95 octanos para la segunda semana de febrero se cotiza a 102.34 lempiras, no así en el 2025 cuando ascendió a 103.82 lempiras, 1.48 lempiras adicionales.