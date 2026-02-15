A 8.44% se elevó promedio de incidencia de la roya del café en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Lejos de erradicar esta enfermedad se han elevado sus efectos, representando un nivel de riesgo medio para la cosecha del producto agrícola que genera más divisas a la economía hondureña.

Se trata de la roya del café que al cierre de enero pasado el promedio nacional de incidencia pasó de 7.57% a 8.44%, un incremento de 0.57%, revisó EL HERALDO en un reporte del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

En el documento se precisa que "este comportamiento se atribuye al aumento en el número de lesiones y en la severidad del daño foliar, sumado a la libre circulación de corteros, quienes facilitan la dispersión del hongo, así como a las condiciones ambientales favorables acumuladas durante el período diciembre–enero".

El nivel de riesgo se ubica en 4 que representa alerta amarilla, por lo que se recomienda a los caficultores que después de la cosecha realicen podas de recuperación de fincas.

Por departamento la incidencia de la roya del café va desde un 14.08% a un 2.06%, siendo Comayagua, Cortés, Santa Bárbara y Yoro los que registraron el nivel más alto.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

"Para febrero se proyecta una disminución de la enfermedad (refiriéndose a la roya) a nivel nacional, asociada a la reducción de las precipitaciones, el descenso de las temperaturas y, principalmente, a la caída natural de las hojas infectadas, lo que incrementará proporcionalmente el tejido sano en relación con el tejido enfermo", indica el Ihcafé en la publicación.