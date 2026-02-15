A 8.44% se elevó promedio de incidencia de la roya del café en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Lejos de erradicar esta enfermedad se han elevado sus efectos, representando un nivel de riesgo medio para la cosecha del producto agrícola que genera más divisas a la economía hondureña.
Se trata de la roya del café que al cierre de enero pasado el promedio nacional de incidencia pasó de 7.57% a 8.44%, un incremento de 0.57%, revisó EL HERALDO en un reporte del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).
En el documento se precisa que "este comportamiento se atribuye al aumento en el número de lesiones y en la severidad del daño foliar, sumado a la libre circulación de corteros, quienes facilitan la dispersión del hongo, así como a las condiciones ambientales favorables acumuladas durante el período diciembre–enero".
El nivel de riesgo se ubica en 4 que representa alerta amarilla, por lo que se recomienda a los caficultores que después de la cosecha realicen podas de recuperación de fincas.
Por departamento la incidencia de la roya del café va desde un 14.08% a un 2.06%, siendo Comayagua, Cortés, Santa Bárbara y Yoro los que registraron el nivel más alto.
"Para febrero se proyecta una disminución de la enfermedad (refiriéndose a la roya) a nivel nacional, asociada a la reducción de las precipitaciones, el descenso de las temperaturas y, principalmente, a la caída natural de las hojas infectadas, lo que incrementará proporcionalmente el tejido sano en relación con el tejido enfermo", indica el Ihcafé en la publicación.