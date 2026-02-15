Amor, flores y hospital: así vivieron las presentadoras hondureñas el 14 de febrero

Las presentadoras de la televisión hondureña vivieron el Día del Amor y la Amistad de distintas maneras: algunas rodeadas de romanticismo y otras con celebraciones más discretas o poco convencionales. Conozca cómo pasaron el 14 de febrero varias figuras de la TV nacional.
Elsa Oseguera, reconocida presentadora en el país, decidió celebrar la fecha de una forma peculiar: con una sesión de fotos anti San Valentín. El romanticismo no fue opción para ella este año.
Cesia Mejía, por su parte, inició el 14 de febrero junto a su esposo e hijas, compartiendo momentos entre risas y muestras de cariño.
En el caso de Alejandra Rubio, optó por celebrar la fecha aislada del mundo. Aunque presumió un ramo de flores, no reveló quién fue el autor del detalle.
Loren Mercadal decidió viajar con su pareja para conmemorar el día. Hasta ahora no ha dado a conocer el destino, pero se mostró muy contenta.
La presentadora Génesis Verde también recibió un arreglo floral en su hogar, aunque prefirió mantener el resto de la celebración en privado.
Giselle Vásquez y José Mendoza pasaron la jornada de forma inusual: en el hospital. Mendoza fue sometido a una operación de espalda y su novia lo acompañó durante el proceso.
Carolina Lanza, por su parte, recibió algunos detalles de amistades, pero no compartió mayores publicaciones sobre su día.
Sin embargo, le enviaron un arreglo floral a su lugar de trabajo, cuyo remitente no fue identificado.
Finalmente, Claudia Bendezú, conocida como “La Cochizu”, celebró con una sesión de fotos en solitario, al parecer sin compañía romántica.