¿Qué ver en San Valentín? 11 películas románticas en Netflix para enamorarse de nuevo

El catálogo de Netflix se convierte en el aliado perfecto para quienes buscan celebrar el Día de San Valentín sin salir de casa. La plataforma ofrece una selección de películas que abarcan todos los géneros del romance, desde las historias más ligeras hasta aquellas que exploran las complejidades del amor con mayor profundidad. La variedad permite que cada pareja encuentre la propuesta que mejor se ajuste a sus gustos y al tipo de noche que desean compartir. A continuación, algunas opciones.
"A través de mi ventana" captura la esencia del romance juvenil contemporáneo con una historia que resonó entre el público latinoamericano. La producción española sigue a Raquel, una joven que se enamora de su vecino Ares, heredero de una familia adinerada. La química entre los protagonistas y los giros dramáticos mantienen la atención durante toda la cinta, convirtiéndola en una opción ideal para quienes disfrutan las historias de amor con obstáculos y pasión desbordada.
Purple Hearts presenta una premisa inusual que atrapa desde el primer momento. Una cantante con problemas económicos y un marino acuerdan un matrimonio de conveniencia para obtener beneficios militares, pero lo que inicia como un acuerdo transaccional se transforma en algo mucho más profundo. La película equilibra el romance con temas sociales relevantes, ofreciendo una experiencia que va más allá del simple entretenimiento romántico.
"Alguien especial" combina el humor con la reflexión sobre las segundas oportunidades en el amor. La historia sigue a un hombre que debe decidir entre su esposa y su mejor amiga después de un accidente que lo deja en coma. Las actuaciones sólidas y los diálogos ingeniosos hacen que esta comedia romántica sea perfecta para parejas que buscan entretenimiento ligero con momentos de genuina emoción.
"Persuasión" adapta la novela clásica de Jane Austen con un giro moderno que la hace accesible para las audiencias contemporáneas. Anne Elliot recibe una segunda oportunidad con el amor de su juventud años después de haberlo rechazado por presiones familiares. La película conserva la elegancia de la obra original mientras incorpora elementos frescos que mantienen el interés del espectador moderno.
The Kissing Booth se ha consolidado como una de las favoritas entre las audiencias más jóvenes de la plataforma. La historia de Elle, quien se enamora del mejor amigo de su hermano, desafía las reglas no escritas de la amistad y la lealtad familiar. Aunque la trama puede parecer predecible, la energía de los actores y el ritmo ágil de la narrativa la convierten en una opción entretenida para una noche relajada.
Love & Gelato transporta a los espectadores hasta Italia en una historia que combina romance con autodescubrimiento. Una adolescente viaja a Roma para cumplir el último deseo de su madre fallecida y en el proceso descubre secretos familiares mientras se enamora. Los paisajes italianos funcionan como un personaje más en esta cinta que celebra el amor en todas sus formas y la importancia de honrar las raíces.
"Tu casa o la mía" explora la amistad que se transforma en amor a lo largo de décadas. Debbie y Peter son mejores amigos que viven en ciudades diferentes y se visitan anualmente, manteniendo una conexión que desafía la distancia y el tiempo. La película juega con las líneas entre la amistad y el romance, planteando preguntas sobre el momento adecuado y las oportunidades perdidas con humor y calidez.
"Bajo la misma estrella" se ha convertido en un referente del romance adolescente con profundidad emocional. Hazel y Augustus se conocen en un grupo de apoyo para jóvenes con cáncer y desarrollan una conexión que desafía las circunstancias más adversas. La adaptación de la novela de John Green logra capturar el equilibrio perfecto entre el humor y la tragedia, recordando que el amor más intenso puede florecer incluso en los momentos más difíciles de la vida.
"A todos los chicos de los que me enamoré" inició una trilogía que conquistó a millones de espectadores con su frescura y autenticidad. Lara Jean Covey ve su vida transformada cuando las cartas secretas que escribió a sus enamoramientos pasados son enviadas misteriosamente. La química entre Lana Condor y Noah Centineo resultó tan efectiva que convirtió esta adaptación de la novela de Jenny Han en un fenómeno cultural que redefinió el romance juvenil en la era del streaming.
"Yo antes de ti" ofrece una mirada madura sobre el amor que transforma vidas de maneras inesperadas. Louisa Clark acepta un trabajo como cuidadora de Will Traynor, un hombre exitoso que quedó tetrapléjico tras un accidente. La relación que desarrollan desafía las expectativas convencionales del género romántico al abordar temas profundos sobre la autonomía, la dignidad y el significado del amor verdadero con una honestidad que pocas películas logran alcanzar.
"El diario de una pasión" se mantiene como un clásico imperecedero del romance cinematográfico que continúa emocionando a nuevas generaciones. La historia de Noah y Allie atraviesa décadas mostrando cómo el amor verdadero puede resistir las barreras sociales, la separación y hasta el paso implacable del tiempo.