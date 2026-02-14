¿Qué ver en San Valentín? 11 películas románticas en Netflix para enamorarse de nuevo

El catálogo de Netflix se convierte en el aliado perfecto para quienes buscan celebrar el Día de San Valentín sin salir de casa. La plataforma ofrece una selección de películas que abarcan todos los géneros del romance, desde las historias más ligeras hasta aquellas que exploran las complejidades del amor con mayor profundidad. La variedad permite que cada pareja encuentre la propuesta que mejor se ajuste a sus gustos y al tipo de noche que desean compartir. A continuación, algunas opciones.