¿Cuáles son los tres mayores compradores del café producido en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- A 107 días de la cosecha 2025-2026 el café producido en el territorio hondureño es enviado a 42 países.

De estos destinos, tres han adquirido el 66.5% de los 999,510.94 sacos de 46 kilogramos del aromático exportados al exterior equivalente a 665,309.66 sacos, constató EL HERALDO de conformidad a datos del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

Estados Unidos de América figura como el principal comprador de café catracho y para este ciclo se le han vendido 406,112.01 sacos, consolidándose como el principal destino en el continente.

Sin embargo, en Europa se encuentra el mercado más grande de exportación para este commodity debido a que son más naciones las que obtienen este producto agrícola generador de divisas.

Con el 13.9% del total exportado (138,772.08 sacos) Bélgica se ubicó en la segunda posición de compradores del grano, seguido de Alemania, donde se enviaron 120,425.57 sacos, es decir el 12%.

Otros destinos europeos en los que se ha comercializado el café de Honduras son: Francia, Italia, Países Bajos (Holanda), Reino Unido al igual que Finlandia.

EL HERALDO informó que al primer trimestre de la actual temporada cafetalera que abarca del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 las exportaciones alcanzaron 648,243 sacos que implicaron una variación interanual del 136.3% respecto al mismo período de la pasada cosecha.