¿Cuáles fueron los departamentos que tuvieron mayor producción de café?

Tegucigalpa, Honduras.- De los 18 departamentos del territorio hondureño, en 15 de ellos hay actividad cafetalera.

Aunque la cosecha 2024-2025 culminó el pasado 30 de septiembre, EL HERALDO tuvo acceso a las estadísticas de producción y productividad por departamento elaboradas por el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

Comayagua registró una producción de 986,428.90 quintales oro y 11,390 caficultores involucrados en este rubro.

En el segundo lugar se situó Copán donde se dedicaron a cosechar el grano 6,517 productores y obtuvieron 953,911.58 quintales.

De 906,403.94 quintales fue la producción reportada por Lempira con la participación de 13,246 personas en la actividad agrícola.

En la cuarta posición del conteo se destacó Ocotepeque con una producción que llegó a los 795,204.91 quintales, 7,418 productores, sin embargo, alcanzó una de la más alta productividad, específicamente de 20.66 quintales por manzana.

Al cierre de la pasada temporada las exportaciones de 6.1 millones de sacos de 46 kilogramos de café catracho generaron 2,142.9 millones de dólares en divisas.