Exportación de 6.1 millones de sacos de café generó $2,147.28 millones

Tegucigalpa, Honduras.- A menos de 48 horas de cerrar la cosecha 2024-2025, las exportaciones de café sumaron 6.11 millones de sacos de 46 kilogramos que generaron 2,147.28 millones de dólares en divisas.
Así lo constató EL HERALDO en el último boletín estadístico de comercialización elaborado por el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé) del 26 de septiembre pasado.
Los envíos del aromático reflejaron un alza del 1% equivalente a 27,276 sacos comparado a los 6.08 millones de sacos que se registraron durante el mismo período del ciclo anterior.
Los 6.12 millones de sacos totalizaron los contratos de venta del producto agrícola, es decir 20,217 millones de sacos más (el 1%) que para la misma fecha de la temporada 2023-2024 cuando se contabilizaron 6.10 millones de sacos de 46 kilogramos.
Tanto en el precio promedio de exportación del commodity como el valor de los envíos siguen reportando cifras históricas.
En un 76% o 151.80 dólares fue la variación interanual del costo promedio de exportación del café hondureño al haber alcanzado los 351.18 dólares por saco.
Mientras que los ingresos ascendieron 933.61 millones de dólares, el 77% en relación a los $1,213.67 millones obtenidos para el mismo término del pasado año cafetero.
Principales destinos
En 59 destinos del mundo se ha comercializado el café producido en el territorio hondureño durante la presente cosecha cafetalera que culmina este martes y el 53% de las compras se dirigieron a Europa.
Sin embargo, los Estados Unidos de América se destaca como la nación que ha adquirido más aromático, casi 1.8 millones de sacos que representan el 29% del total de las exportaciones.
Alemania es el segundo mayor comprador del grano procedente de Honduras con ventas que superaron 1.2 millones de sacos (20.5%).
Otros dos países europeos encabezan la lista con 646,546.07 sacos y 292,700.63 sacos que fueron Bélgica e Italia, respectivamente.
El 16.2% de los envíos de café que equivale a 992,290.29 sacos fueron obtenidos por el resto de 49 naciones.
Cifras significativas
"Estamos cerrando la cosecha 2024-2025 con cifras muy significativas no solo en tema de cantidad de producción de café, sino en generación de divisas y en un dinamismo económico", manifestó el subsecretario de caficultura de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Carlos Murillo.
Aseguró que "el café se consolida como el rubro de producción de mayor importancia que Honduras tiene, además, de la generación de un millón de empleos entre temporales y permanentes, y las más de 125,000 familias cafetaleras que están haciendo acciones de producción, comercialización e industrialización del café".
En el marco del Día Internacional del Café y el Día Nacional de la Caficultura en Honduras que se celebra cada 1 de octubre, las autoridades del Ihcafé darán a conocer los resultados del ciclo 2024-2025 y las proyecciones para la siguiente temporada.