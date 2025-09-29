Exportación de 6.1 millones de sacos de café generó $2,147.28 millones

Tegucigalpa, Honduras.- A menos de 48 horas de cerrar la cosecha 2024-2025, las exportaciones de café sumaron 6.11 millones de sacos de 46 kilogramos que generaron 2,147.28 millones de dólares en divisas.

Así lo constató EL HERALDO en el último boletín estadístico de comercialización elaborado por el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé) del 26 de septiembre pasado.

Los envíos del aromático reflejaron un alza del 1% equivalente a 27,276 sacos comparado a los 6.08 millones de sacos que se registraron durante el mismo período del ciclo anterior.

Los 6.12 millones de sacos totalizaron los contratos de venta del producto agrícola, es decir 20,217 millones de sacos más (el 1%) que para la misma fecha de la temporada 2023-2024 cuando se contabilizaron 6.10 millones de sacos de 46 kilogramos.

Tanto en el precio promedio de exportación del commodity como el valor de los envíos siguen reportando cifras históricas.

En un 76% o 151.80 dólares fue la variación interanual del costo promedio de exportación del café hondureño al haber alcanzado los 351.18 dólares por saco.

Mientras que los ingresos ascendieron 933.61 millones de dólares, el 77% en relación a los $1,213.67 millones obtenidos para el mismo término del pasado año cafetero.