Las exportaciones de café registraron un aumento interanual de 126.7%

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque en el pasado ciclo las exportaciones de café reflejaron una reducción del 30.3% en los primeros 31 días, esta situación fue revertida y se alcanzó un récord en la cosecha 2025-2026.
Los envíos del aromático sumaron 51,183.91 sacos de 46 kilogramos durante octubre, registrando un alza interanual del 126.7% equivalente a 28,603.67 sacos, constató EL HERALDO en las estadísticas divulgadas por el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).
Durante el mismo período de la temporada pasada se exportaron 22,580.24 sacos del producto agrícola frente a los 32,405.15 sacos del año cafetero 2023-2024, una diferencia de 9,824.91 sacos.
La generación de divisas alcanzó los 17.8 millones de dólares con $348.26 como precio promedio de venta.
De 4.8 millones de dólares fue el incremento de los ingresos que ha dejado el café catracho y que en los últimos meses ha incidido en la reducción del déficit de la balanza comercial de bienes.
Al cierre de la cosecha 2024-2025 los envíos de 6.1 millones de sacos del commodity produjeron 2,142.9 millones de dólares en divisas, una cifra histórica registrada en la caficultura hondureña.
Compradores
A 14 destinos se mandó el total exportado de café en octubre, siendo el principal comprador los Estados Unidos de América al adquirir 20,749.67 sacos (40.5%).
El 18.7% de las exportaciones, es decir 9,565.38 sacos de 46 kilogramos se vendieron a Francia y Alemania se ubicó como el tercer país con 7,650 sacos o el 14.9%.
República Dominicana y Vietnam figuran entre las naciones que obtuvieron aromático cultivado en 15 de los 18 departamentos con 1,017.39 sacos y 652.50 sacos, respectivamente.
El presidente del Ihcafé, Pedro Mendoza, mencionó a este rotativo que “estamos trabajando en mejorar la productividad, no queremos seguir sembrando más área, sino que mantener lo que tenemos y trabajar con el productor de café con la iniciativa de Renovar sin dejar de producir que es importante porque estamos mejorando las fincas, pero no dejamos de producir”.
Hasta los $420.85 alcanzó el precio por quintal de café en la Bolsa bursátil de Nueva York el 22 de octubre pasado.