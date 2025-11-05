Las exportaciones de café registraron un aumento interanual de 126.7%

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque en el pasado ciclo las exportaciones de café reflejaron una reducción del 30.3% en los primeros 31 días, esta situación fue revertida y se alcanzó un récord en la cosecha 2025-2026.

Los envíos del aromático sumaron 51,183.91 sacos de 46 kilogramos durante octubre, registrando un alza interanual del 126.7% equivalente a 28,603.67 sacos, constató EL HERALDO en las estadísticas divulgadas por el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

Durante el mismo período de la temporada pasada se exportaron 22,580.24 sacos del producto agrícola frente a los 32,405.15 sacos del año cafetero 2023-2024, una diferencia de 9,824.91 sacos.

La generación de divisas alcanzó los 17.8 millones de dólares con $348.26 como precio promedio de venta.

De 4.8 millones de dólares fue el incremento de los ingresos que ha dejado el café catracho y que en los últimos meses ha incidido en la reducción del déficit de la balanza comercial de bienes.

Al cierre de la cosecha 2024-2025 los envíos de 6.1 millones de sacos del commodity produjeron 2,142.9 millones de dólares en divisas, una cifra histórica registrada en la caficultura hondureña.