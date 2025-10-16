Países productores de café piden aplazar reglamento sobre deforestación

Tegucigalpa, Honduras.- El reglamento sobre deforestación de la Unión Europea (EUDR, por sus siglas en inglés) que regula productos como el café se aplicaría a partir del 30 de diciembre próximo, pero se propuso otra prórroga.

A este nuevo aplazamiento sugerido por la Comisión Europea se ha unido países productores del aromático, entre ellos Honduras a través de una declaratoria conjunta emitida en el marco de la 140 reunión del Consejo Internacional del Café que tuvo lugar en San Pedro Sula.

Los signatarios del documento fueron 12 naciones miembros de la Organización Internacional del Café (OIC), destacándose Brasil y Colombia, los principales exportadores del producto agrícola a nivel mundial.

De América también firmaron la proclamación Costa Rica, Ecuador, México, tres naciones de África, dos países asiáticos y uno de Oceanía, respectivamente.

EL HERALDO informó que el referido reglamento que entró en vigencia el 29 de julio de 2024 impide que las empresas coloquen en el mercado de la UE productos relacionados con la deforestación y la degradación forestal o los exporten desde esta comunidad político-social.

Para que el café cosechado en el territorio hondureño así como otros productos puedan ser introducidos, comercializados o exportados a la Unión Europea deberá de estar libre de deforestación como condición y que se encuentre amparado por una declaración de diligencia debida.

En noviembre del año pasado el Parlamento Europeo aprobó la postergación por un año del reglamento EUDR, es decir hasta el 30 de diciembre de 2025.

Mientras que la Comisión Europea realizó una petición el pasado 23 de septiembre para volver a prorrogar esta iniciativa al 30 de diciembre de 2026.