Países productores de café piden aplazar reglamento sobre deforestación

Tegucigalpa, Honduras.- El reglamento sobre deforestación de la Unión Europea (EUDR, por sus siglas en inglés) que regula productos como el café se aplicaría a partir del 30 de diciembre próximo, pero se propuso otra prórroga.
A este nuevo aplazamiento sugerido por la Comisión Europea se ha unido países productores del aromático, entre ellos Honduras a través de una declaratoria conjunta emitida en el marco de la 140 reunión del Consejo Internacional del Café que tuvo lugar en San Pedro Sula.
Los signatarios del documento fueron 12 naciones miembros de la Organización Internacional del Café (OIC), destacándose Brasil y Colombia, los principales exportadores del producto agrícola a nivel mundial.
De América también firmaron la proclamación Costa Rica, Ecuador, México, tres naciones de África, dos países asiáticos y uno de Oceanía, respectivamente.
EL HERALDO informó que el referido reglamento que entró en vigencia el 29 de julio de 2024 impide que las empresas coloquen en el mercado de la UE productos relacionados con la deforestación y la degradación forestal o los exporten desde esta comunidad político-social.
Para que el café cosechado en el territorio hondureño así como otros productos puedan ser introducidos, comercializados o exportados a la Unión Europea deberá de estar libre de deforestación como condición y que se encuentre amparado por una declaración de diligencia debida.
En noviembre del año pasado el Parlamento Europeo aprobó la postergación por un año del reglamento EUDR, es decir hasta el 30 de diciembre de 2025.
Mientras que la Comisión Europea realizó una petición el pasado 23 de septiembre para volver a prorrogar esta iniciativa al 30 de diciembre de 2026.
Medida
“Entendemos que la prórroga del plazo de implementación de la EUDR constituye una medida necesaria, prudente y estratégica para asegurar su plena efectividad”, subraya la declaratoria.
Añade que “la adopción de un plazo adicional permitirá que los países productores alineen sus sistemas técnicos, jurídicos e institucionales, además de sus condiciones socioeconómicas, garantizando no solo la conformidad formal, sino también la conformidad sustantiva, con credibilidad, trazabilidad y seguridad jurídica”.
En el desarrollo de plataformas de trazabilidad al igual que de cumplimiento socioambiental han invertido esfuerzos los países productores de café, siendo iniciativas que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo e integración, por lo que se requiere de tiempo adicional para realizar ajustes, sostiene el documento al que tuvo acceso EL HERALDO.
Además, indica que desde el perfeccionamiento técnico de las plataformas y sistemas de trazabilidad, garantizar la adaptación gradual de los diferentes eslabones de la cadena productiva como también proporcionar la previsibilidad, la seguridad jurídica y la estabilidad comercial necesarias permitirá la extensión del plazo de aplicación.
“Persiste la incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo el proceso de verificación y validación del cumplimiento, ya sea por parte de los Estados miembros importadores en cooperación con los países productores o de manera centralizada en el ámbito de la Unión Europea”, se enfatizó en la solicitud formal que permanecerá abierta para la futura adhesión y suscripción de los demás países que integran la OIC.
Más del 50% del café catracho fue exportado a Europa en las últimas cosechas y se ha consolidado como el principal mercado.