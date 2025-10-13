Honduras será sede de la 140 asamblea de la Organización Internacional del Café

San Pedro Sula, Honduras.- Honduras se convierte en sede histórica de la 140ª Asamblea del Consejo Internacional del Café (OIC), que se inaugurará este lunes en San Pedro Sula, con la presencia de representantes de 77 países productores y consumidores del café. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dará apertura oficial al evento que se extenderá hasta el 17 de octubre, donde también se llevará a cabo el Séptimo Foro de Directores Ejecutivos, enfocado en estrategias globales para la sostenibilidad, innovación y financiamiento del sector cafetalero. Honduras es el primer productor de café en Centroamérica y el octavo a nivel mundial, con unos 120,000 pequeños productores. La cosecha 2024-2025 alcanzó 6,1 millones de quintales, generando ventas superiores a 2.142 millones de dólares, según el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé). Para la cosecha 2025-2026 se proyecta 6,5 millones de quintales de exportación.

El embajador de Honduras ante la OIC, Iván Romero, resaltó la importancia del evento para el país: "Por primera vez en la historia, el Consejo de la OIC se realiza en Honduras, con participación de países como India, Camerún, Zambia, Costa de Marfil, Madagascar, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Togo, Tanzania, Serbia y Japón". Según la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), la agenda abordará las tendencias del mercado internacional del café, incluyendo precios, oferta y demanda, costos de producción y factores macroeconómicos que afectan la rentabilidad. También se discutirán medidas para garantizar ingresos dignos y sostenibles a los agricultores mediante agricultura regenerativa y mecanización. Los asistentes conocerán oportunidades de financiamiento global, conectando productores y cooperativas con instituciones financieras internacionales, fondos verdes y bancos de desarrollo. Además, se analizarán los efectos del Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR) y se intercambiarán experiencias sobre logística, infraestructura y digitalización sostenible.

El objetivo del Foro de Directores Ejecutivos y Dirigentes Mundiales del Café, según los organizadores del evento, es promover compromisos y acciones concretas que aseguren un futuro sostenible para los cultivadores de café y todo el sector, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Entre los invitados a la inauguración figuran el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz; la directora ejecutiva de la OIC, Vanusia Nogueira; el titular de la OIC, Tom Fabozzi; la ministra de Agricultura, Laura Elena Suazo, y el canciller Javier Bu.