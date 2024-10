¿Cómo aplicará la UE prórroga de reglamento de deforestación para café?

“La propuesta de ampliación no pone en tela de juicio en modo alguno los objetivos o el contenido de la ley, según lo acordado por los colegisladores de la UE”, subraya el comunicado de la Comisión Europea con fecha 2 de octubre de 2024.

La prórroga del reglamento de deforestación dará un respiro a la caficultura hondureña para cumplir con esa normativa, ya que la UE importa el 55% del café cultivado en el país, equivalente a 2.9 millones de quintales de 46 kilogramos en la cosecha 2023-2024.

De acuerdo con reportes del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), hasta el momento hay 42,500 productores certificados, quienes cuentan con una superficie sembrada de 220,000 manzanas, equivalente a 58% de las unidades productivas. No obstante, de no haberse ampliado el plazo de esa normativa, estaba en riesgo el 42% de las exportaciones hacia la Unión Europea por aún hay caficultores que no cumplen con la medida de deforestación.

Para la temporada 2024-2025, la que comenzó el pasado 1 de octubre, el pronóstico de exportación de café de Honduras es de siete millones de quintales, superior que los 6.1 millones registrados en cosecha anterior, dejando al país 1,219.5 millones de dólares en divisas.

De acuerdo con la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh), en la lista de los 10 destinos más importantes para el grano aromático cosechado en 15 departamentos del país destacan siete países europeos: Alemania (19.8% de las exportaciones totales de la última cosecha), Bélgica (10.6%), Italia (5.8%), Suecia (3.3%), Países Bajos (3.2%), Reino Unido (3%) y Francia (2.3%).