Cambio climático y cumplir normativa de la UE: los retos de la cosecha de café

“La disrupción temporal del comercio con la Unión Europea representa un impacto negativo para nuestras exportaciones, esto generaría pobreza, ya que el caficultor no podrá vender el 50% de su producción; desempleo, pues la economía de las comunidades cafetaleras disminuirá porque ya no habrá la misma cantidad de circulante; migración irregular, por el desincentivo para seguir en el rubro”, manifestó a EL HERALDO el presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecaféh), Miguel Pon.

Indicó que otra de las consecuencias sería “la deforestación, pues al desincentivar la producción de café, el productor optará por talar el bosque para sembrar granos básicos para subsistir; lo anterior va en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tanto promueven y a través de los cuales muchas veces condicionan las ayudas para países como el nuestro”.

Entretanto, el productor y exportador de café, Emilio Medina, instó a la participación del Consejo Nacional del Café (Conacafé) como el órgano que formula la política cafetalera del país.

“Viene un semejante desafío de cumplir con las normas que requiere nuestro principal mercado que es el europeo, estos señores no juegan y todo mundo está esperanzado que nos van a dar una prórroga o suavizar las reglas y no me confiaría como país porque más del 50% de nuestro mercado quedaría mal vendido en otras naciones”, afirmó.

Desde el Ihcafé se considera que al lograr el cumplimiento del reglamento EUDR permitirá seguir manteniendo relaciones comerciales en un mercado que representó el 54% de las exportaciones en el recién pasado año cafetero, que ascendió los 2.9 millones de sacos de 46 kilogramos enviados.

“Cumplir al mediano plazo con los tres requisitos básicos exigidos por las autoridades de la UE y a la vez que desde Europa se nos apoye para que se reconozca vía precio el esfuerzo económico que hace el caficultor en cultivar su unidad productiva bajo sombra”, sostuvo el productor de café independiente, Fredy Pastrana.