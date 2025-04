Cardenal Rodríguez sobre el papa Francisco: "Cuando un amigo se va, el corazón tiembla"

Rodríguez aseguró que Francisco era una persona entrañable: "No es amigo de aquí (señala la cabeza), sino de aquí (señala el corazón)".

El cardenal hondureño recordó el momento cuando en 2013, antes de que se eligiera a Francisco como el nuevo papa, se regaron varios rumores sobre su salud, para evitar que fuese elegido.

"Yo le cuento, porque eso no se puede contar, no era parte del cónclave, pero andaban diciendo ese rumor. 'No puede porque le falta un pulmón'", comenzó contando el cardenal.

Recordó que en uno de esos días le tocó comer al lado de él y fue ahí donde tuvo la oportunidad de preguntarle lo que se rumoraba.

"Le digo, oye, ¿es cierto que no tienes un pulmón?", le preguntó Rodríguez a Francisco.