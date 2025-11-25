Honduras exportó el 44% del café a EE UU en 55 días del ciclo 2025-2026

Tegucigalpa, Honduras.- A nivel del continente, los Estados Unidos de América fue el principal destino de las exportaciones de café producido en el territorio hondureño transcurridos 55 días de la cosecha 2025-2026.

De los 129,726.05 sacos de 46 kilogramos del aromático enviados hasta el 24 de noviembre, el 44% equivalente a 57,029.25 sacos fueron comprados por la nación del norte, constató EL HERALDO con base a información estadística del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

Por volumen la potencia mundial supera a otros compradores como Alemania que adquirió 17,550 sacos del commodity, pero a nivel de grupo de países, Europa mantiene similar porcentaje de obtención de café catracho, específicamente 43%.

Hacia 22 países se envió el total del café exportado, dentro de los que se destaca Costa Rica a la que se le vendieron 3,480 sacos de 46 kilogramos, mientras que 3,036.62 sacos a Australia.

El 90% equivalente a 116,815.45 sacos de las exportaciones del producto agrícola se concentraron en 10 naciones y el resto (12,910.60 sacos) en otros 12 destinos.

Para la misma fecha del ciclo pasado, los envíos de café sumaron 74,667 sacos, por lo que se registró un crecimiento interanual de 55,059 sacos, un 74%.

El pasado 14 de noviembre fue emitida una orden ejecutiva por el gobierno estadounidense sobre la modificación del ámbito de aplicación del arancel recíproco con respecto a determinados productos agrícolas, por lo que se eximió al café exportado del cobro del gravamen de 10%.

Casi 1.8 millones de sacos del grano fueron enviados hacia EE UU al cierre del año cafetero 2024-2025, consolidándose así como el mayor comprador.