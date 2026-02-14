Más de 85,000 productores de café recibirán el bono cafetalero, anuncian en la SAG

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) anunciaron una serie de medidas estratégicas orientadas a fortalecer e impulsar el sector caficultor del país.
José Francisco Ordóñez, subsecretario de Caficultura de la SAG anunció que las medidas responden a las necesidades de los productores y demás actores de la cadena de valor que trabajan con el grano aromático.
Entre las iniciativas destaca la reactivación del Consejo Nacional del Café (Conacafe), instancia que busca consolidar una caficultura más competitiva y resiliente, garantizando mejores condiciones para los productores hondureños.
Según las autoridades, el consejo permitirá articular esfuerzos entre el sector público y privado, promover políticas de largo plazo y mejorar la toma de decisiones estratégicas para el rubro cafetalero.
Ordóñez señaló que el objetivo es fortalecer la gobernanza del sector, impulsar la productividad y garantizar mejores condiciones para los caficultores, especialmente los pequeños y medianos productores que dependen directamente del cultivo del grano aromático para su sustento.
También regresa el programa presidencial Bono Cafetalero, con la que entregará fertilizante a más de 85,600 productores registrados en la base de datos del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE).
Este apoyo busca mitigar el impacto del encarecimiento de los insumos agrícolas y contribuir a la recuperación de los cafetales.
"El Gobierno trabaja en la asignación presupuestaria para incrementar la entrega de fertilizantes a pequeños productores, pasando de 300 mil quintales a cerca de 400 mil quintales, con el propósito de mejorar la productividad y la calidad del grano", indicó Ordoñez.
Estas acciones forman parte de una estrategia integral que contempla asistencia técnica, renovación de cafetales, fortalecimiento de capacidades y acceso a mejores condiciones de financiamiento, con el fin de enfrentar los retos actuales del sector y aumentar la productividad del rubro.
Las autoridades de la SAG manifestaron que durante la cosecha 2024-2025, el café superó los 2,150 millones de dólares, tras la exportación de seis millones de quintales, lo que permitió una significativa dinamización de la economía hondureña y la generación de miles de empleos en el área rural.