Tres jóvenes mueren en Sonaguera tras realizar piques ilegales; hay un herido

Sonaguera, Honduras. – La noche del sábado se registró un trágico accidente de tránsito en el municipio de Sonaguera, Colón, que dejó como saldo tres jóvenes muertos, aparentemente todos menores de 18 años, y un cuarto joven resultó gravemente herido.
Según información preliminar, los jóvenes, identificados hasta ahora como Yoel Véliz, de 15 años y residente en la colonia Teléforo Bardales; Jostin Hernández, originario de la comunidad de Churrasquera y Didier Arita, residente de la colonia 25 en Sonaguera, habrían estado participando —según medios locales— en piques ilegales cuando perdieron el control de sus vehículos, situación que todavía es investigada por las autoridades.
El accidente ocurrió a escasos metros de la comunidad de Planes, en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades.
Una cuarta persona involucrada en el accidente resultó herida de gravedad y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde permanece en estado crítico.
Tras la tragedia, dos de los cuerpos fueron retirados del lugar por sus familiares, quienes entre desgarrados gritos no podían asimilar el percance fatal.
Ambos fueron retirados para realizar los respectivos velatorios, mientras que el tercer fallecido permaneció en la escena a la espera de la llegada de las autoridades para efectuar el levantamiento cadavérico y los procedimientos legales correspondientes.
Autoridades locales han instado a la población a evitar la participación en competencias ilegales de velocidad, recordando los riesgos que este tipo de actividades representan, especialmente para los jóvenes.