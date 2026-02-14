Zelensky, presidente de Ucrania, felicita a Nasry Asfura por convertirse en presidente

Tegucigalpa, Honduras.- Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania, envió una carta de felicitación a Nasry Asfura por convertirse en presidente de Honduras. El escrito fue remitido a la Embajada de la Unión Europea en Honduras y entregada a la canciller Mireya Agüero.

La plenipotenciaria recibió al embajador de UE, Gonzalo Fournier, quien dijo: “Fue muy emotivo entregar a la canciller la carta de felicitación del presidente Zelensky de Ucrania para el presidente Asfura. La UE seguirá apoyando a Ucrania política, financiera y militarmente. Queremos una paz justa y duradera para acabar una guerra que nos afecta a todos”. Ucrania no tiene un embajador designado en Honduras, únicamente cuenta con un cónsul honorario en el país que es César Elvir. A su vez, Ucrania mantiene un embajada en Cuba que también es concurrente para Honduras, además de establecer contacto directo con la Unión Europea en territorio hondureño. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE