Ucrania pide apoyo a Honduras para restablecer energía tras ataques rusos

La Habana, Cuba.- La Embajada de Ucrania en Cuba solicitó a Honduras, a través de su representante diplomático en La Habana, César Elvir, ayuda para la recuperación del suministro eléctrico en la región de Sumy, una de las más afectadas por la guerra, tras los graves daños que enfrenta en la infraestructura energética en la nueva ola de ataques rusos.
Según el comunicado emitido este 7 de octubre, desde el 25 de marzo de este año se han registrado más de 3,200 incidentes contra instalaciones energéticas, principalmente sistemas eléctricos y de gas. Los ataques -realizados con misiles y drones- han impactado regiones como Sumy, Járkiv, Cherníhiv, Dnipró y Poltava.
El documento señala que Rusia “sigue destruyendo de forma sistemática la infraestructura civil energética”, con el objetivo de privar a la población ucraniana de electricidad y calefacción durante el invierno.
En ese sentido, el pasado 4 de octubre, la región de Sumy se convirtió en uno de los principales blancos de los bombardeos, que dejaron sin electricidad a la ciudad de Shótska y su distrito, además de interrumpir el transporte ferroviario. Al menos una persona murió y más de 30 resultaron heridas, de acuerdo con el reporte diplomático.
En su comunicado, la embajada ucraniana pidió la colaboración de Honduras con el envío de equipos energéticos, especialmente transformadores de potencia, para contribuir al restablecimiento del sistema eléctrico en la zona.
El comunicado concluye con un agradecimiento a la representación hondureña en Cuba y reitera la disposición de Ucrania para mantener los lazos de cooperación entre ambos países.