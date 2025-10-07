Ucrania pide apoyo a Honduras para restablecer energía tras ataques rusos

La Habana, Cuba.- La Embajada de Ucrania en Cuba solicitó a Honduras, a través de su representante diplomático en La Habana, César Elvir, ayuda para la recuperación del suministro eléctrico en la región de Sumy, una de las más afectadas por la guerra, tras los graves daños que enfrenta en la infraestructura energética en la nueva ola de ataques rusos.

Según el comunicado emitido este 7 de octubre, desde el 25 de marzo de este año se han registrado más de 3,200 incidentes contra instalaciones energéticas, principalmente sistemas eléctricos y de gas. Los ataques -realizados con misiles y drones- han impactado regiones como Sumy, Járkiv, Cherníhiv, Dnipró y Poltava.

El documento señala que Rusia “sigue destruyendo de forma sistemática la infraestructura civil energética”, con el objetivo de privar a la población ucraniana de electricidad y calefacción durante el invierno.