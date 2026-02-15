Nayib Bukele se pronuncia tras victoria de Nasry Asfura: “Miles de hondureños morirán...”

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, finalmente se pronunció tras la victoria de Nasry Asfura en las elecciones de Honduras, pero no para emitir una felicitación. Bukele, en esta ocasión, cuestionó a un funcionario de Nasry Asfura y específicamente lo hizo con el nuevo ministro de Seguridad, Gerzon Onán Velásquez.

El titular de la Secretaría de Seguridad participó en un foro en el canal TV Azteca Honduras cuando fue consultado por las políticas de seguridad que aplica Bukele y si podrían replicarse en territorio hondureño. Velásquez dijo que era un modelo interesante, pero no al 100% se puede aplicar en el país. Además, cuestionó el tema de derechos humanos a los reos que están en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). “El Salvador cabe en Olancho. Tiene una cantidad de policías y militares que superan los 60 mil y que tienen un control político completo de la institucionalidad que permite hacer reformas, inclusive, que van en contra de los derechos humanos", puntualizó el titular de Seguridad. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

En respuesta, Nayib Bukele inició diciendo: “Me había mantenido al margen porque sé que muchos de mis hermanos hondureños esperan que el nuevo gobierno haga algo por la seguridad. Pero escuchar al nuevo Ministro de Seguridad defender los 'derechos humanos' de los criminales, es triste, de verdad”. El presidente salvadoreño defendió su modelo y lamentó que “miles de hondureños morirán por culpa de estas personas”, en relación a la postura del ministro Velásquez.

El gobernante de El Salvador ha estado en contra de las personas que priorizan los derechos humanos de los reos en el CECOT, detallando que muchos de ellos perdieron esos derechos cuando cometieron asesinatos. Hasta el momento ningún funcionario o diputado del Partido Nacional se ha pronunciado, sin embargo, el presidente Asfura ha mantenido una postura de diálogo con Bukele. Así fue plasmado el 8 de enero durante una visita de 'Papi a la Orden' en San Pedro Sula, Cortés: “Él tendrá sus razones por qué no lo ha hecho (felicitarlo), pero somos países hermanos y eso no cambia nada”, señaló.

Antecedente