Nasry Asfura promete transparencia tras aprobación de Ley de Emergencia Vial

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, aseguró que su gobierno responderá “con resultados, responsabilidad y transparencia” tras la aprobación de la Ley Especial de Emergencia Vial, Control de Inundaciones y Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales.

“Expreso mi agradecimiento al presidente del Congreso Nacional, a su junta directiva y a todas las bancadas por la confianza depositada al aprobar el decreto para la rehabilitación y limpieza de nuestras carreteras. No les vamos a fallar”, manifestó Asfura.

Añadió que el Poder Ejecutivo trabajará “con transparencia, dedicación y compromiso” para atender los problemas de la población y fortalecer la conectividad nacional.

“Gracias por ese voto unánime. Responderemos con resultados, responsabilidad y transparencia”, reiteró.

El Congreso Nacional aprobó la noche del martes, en un solo debate y por unanimidad, la Ley Especial de Emergencia Vial, que declara estado de emergencia vial a nivel nacional por un período de un año.

La normativa autoriza al Poder Ejecutivo a ejecutar de manera inmediata trabajos de mantenimiento, rehabilitación y control en la red vial, previo a la Semana Santa y de cara a la temporada de lluvias.