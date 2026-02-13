  1. Inicio
Nasry Asfura promete transparencia tras aprobación de Ley de Emergencia Vial

El mandatario agradeció al Congreso Nacional de Honduras por la aprobación unánime del decreto, que declara estado de emergencia vial a nivel nacional por un período de un año

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 00:00
En el Corredor Turístico ya comenzó la reparación vial.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, aseguró que su gobierno responderá “con resultados, responsabilidad y transparencia” tras la aprobación de la Ley Especial de Emergencia Vial, Control de Inundaciones y Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales.

“Expreso mi agradecimiento al presidente del Congreso Nacional, a su junta directiva y a todas las bancadas por la confianza depositada al aprobar el decreto para la rehabilitación y limpieza de nuestras carreteras. No les vamos a fallar”, manifestó Asfura.

Añadió que el Poder Ejecutivo trabajará “con transparencia, dedicación y compromiso” para atender los problemas de la población y fortalecer la conectividad nacional.

“Gracias por ese voto unánime. Responderemos con resultados, responsabilidad y transparencia”, reiteró.

El Congreso Nacional aprobó la noche del martes, en un solo debate y por unanimidad, la Ley Especial de Emergencia Vial, que declara estado de emergencia vial a nivel nacional por un período de un año.

La normativa autoriza al Poder Ejecutivo a ejecutar de manera inmediata trabajos de mantenimiento, rehabilitación y control en la red vial, previo a la Semana Santa y de cara a la temporada de lluvias.

