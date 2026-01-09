Nayib Bukele sigue sin reconocer triunfo de Nasry Asfura en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Tras más de dos semanas de ser declarado como el ganador de las elecciones generales en Honduras, Nasry Asfura sigue sin ser reconocido por presidentes de la región como Nayib Bukele, jefe de Estado de El Salvador. El candidato del Partido Nacional fue declarado ganador el 24 de diciembre y de inmediato recibió el respaldo de presidentes como Javier Milei de Argentina, Pedro Sánchez de España y Emmanuel Macron de Francia.

A su vez, llegaron felicitaciones de las máximas autoridades de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Reino Unido, China, Alemania, Chile, entre otros. Sumando el respaldo anticipado de Donald Trump, quien previo a las elecciones del 30 de noviembre pidió al pueblo hondureño votar por Asfura Zablah. Resulta paradójico -aunque obvio por un antecedente- que Nayib Bukele no haya felicitado a "Papi a la Orden" y sí lo hayan hecho gobiernos contrarios a la ideología del Partido Nacional, como sucedió con Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y de los mayores representantes de la izquierda en América Latina. El 8 de enero durante una visita a San Pedro Sula, Cortés, el presidente electo de Honduras se refirió al silencio de Bukele y extendió los lazos para trabajar de manera conjunta.

“Él tendrá sus razones porque no lo ha hecho, pero somos países hermanos y eso no cambia nada”, señaló. Durante los mandatos nacionalistas de Juan Orlando Hernández, Nayib Bukele criticó fuertemente al partido de la estrella solitaria y al entonces gobernante hondureño. Por ejemplo, el 24 de enero del 2017 escribió: “Los hondureños son libres de decidir su futuro. Pero la humilde opinión de este amigo es que reelegir a Juan Orlando sería un grave error”.

Fue el 27 de noviembre del 2021, para los comicios donde el exalcalde del Distrito Central compitió ante Xiomara Castro, que el Partido Arena de El Salvador respaldó al ahora presidente electo. No obstante, Bukele en ese momento acotó que la recomendación de Arena sobre votar por Nasry Asfura no era la mejor decisión para Honduras.