Nasry Asfura confirma dónde será su toma de posesión y si permitirá aumento al peaje

San Pedro Sula, Honduras.- Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, se reunió con empresarios del departamento de Cortés y, tras el encuentro, brindó declaraciones a los medios de comunicación. Asfura Zablah confirmó el lugar donde será la toma de posesión el 27 de enero y se refirió a temas como el aumento al peaje junto a la construcción de hospitales que gestó el gobierno de Xiomara Castro.

“La toma de posesión será en el Congreso Nacional y no me gusta el protocolo, que sea rápido y sencillo para ponernos a trabajar. Los ocho hospitales que se ha invertido hay que seguir con la construcción, equiparlos y ponerlos a trabajar. Repotenciar los que ya están también”, inició diciendo. En cuanto a la conformación de su gabinete de gobierno, abonó que “hay parte del gabinete ya y no quiero ser imprudente, estoy terminando de conformarlo e informarlo. Lo que haya que reducir o cerrar estamos dispuestos a hacerlo en cuanto a instituciones”. Asfura opinó sobre la convocatoria de Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional (CN), y su intención de hacer el recuento de actas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “El CNE es la mayor autoridad, está clara la declaratoria y el que no lo quiere ver está planificando otra cosa”. A criterio del presidente electo, la empresa privada será un aliado en su gobierno y revisarán temas como el salario mínimo.

“Ya se están preparando las mesas de trabajo entre empresa privada y donde el gobierno servirá como mediador, balanceado para que siga creciendo el empleo porque no es solo venir y subir el salario mínimo, debemos buscar un equilibrio para todas las empresas que no lo puedan sostener y que terminen reduciendo personal”. Al mismo tiempo fue consultado por el aumento al peaje, puntualizando: “Tenemos que sentarnos con la concesionaria para revisar el peaje de la CA-5”. Seguidamente, declaró que “el empleo es importantísimo, ya que en cada lugar que recorría dos cosas eran básicas: empleo e infraestructura vial y luego venía la salud y educación; debemos de ponerle atención a todo. El tema de la mora quirúrgica, responsabilidad de las políticas públicas son temas del gobierno y la mora quirúrgica es demasiada alta, hay que invertir en eso. Le voy a pedir al Congreso el tema de las políticas públicas y ese decreto me va a dar la facilidad el tema de compras o distribución de medicinas cerca del paciente”.

“Uno de los primeros decretos que voy a pedir es el tratamiento en tema de salud por la mora quirúrgica y esperando que haya apoyo”, añadió. Revisión de contratos heredados por el actual gobierno, relaciones diplomáticas y su ungido para ser presidente del Congreso Nacional fueron otros temas abordados.

“Saqué un comunicado pidiendo a las empresas y organismos que cualquier firma, contrato o desembolso que se abstuvieran porque no tiene sentido que a 20 días de un cambio de gobierno tomen decisiones que pueden afectar al nuevo gobierno”, exhortó. En cuanto a relaciones bilaterales, continúo expresando que “el presidente de EE UU está sumamente informado y yo muy agradecido porque tiene información y está consciente, con nuestro socio comercial debemos estrechar esas relaciones y saber lo que más nos conviene. La cantidad de hondureños que tenemos con TPS y la cantidad de hondureños que trabajan en EE UU, debemos de entender qué es lo que le conviene a Honduras”. El ganador de las elecciones dejó en claro que Tomás Zambrano es el propuesto por el Partido Nacional para la presidencia del Congreso Nacional.