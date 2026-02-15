Muere joven de una cuchillada tras pelea con otra mujer en Choloma

Choloma, Honduras. Una joven de 20 años fue asesinada la tarde- noche del sábado en la aldea El Barrial, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, tras verse involucrada presuntamente en una discusión.
La víctima fue identificada como Yeimi Cárcamo, quien, de acuerdo con información preliminar, perdió la vida luego de recibir una herida con arma blanca durante un enfrentamiento con otra mujer.
Testigos en la zona indicaron que el hecho se habría originado en medio de una discusión que escaló hasta convertirse en una riña. En el altercado, Cárcamo resultó gravemente herida, falleciendo en el lugar debido a la lesión.
La otra persona involucrada en el incidente también resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia de la Policía Nacional de Honduras.
Agentes policiales acordonaron la escena del crimen mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico conforme a ley.
El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades competentes, con el fin de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.